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В России пациента в конвульсиях бросили у дверей больницы: шокирующее видео

четверг, 21 ноября 2019, 01:30
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В Липецкой области России местный житель у дверей городской поликлиники упал и начал биться в конвульсиях: медики не спешили оказывать ему помощь.

Соответствующее видео было опубликовано на Instagram-странице extra_news48.

На нем можно увидеть, как мужчина лежит на крыльце и бьется в конвульсиях. По словам автора ролика, это происходит возле поликлинники №2 городе Елец.

"Медики проходят мимо… Ни одного ни врача, ни медсестры нет", – утверждает автор.

В самой поликлинике журналистам рассказали, что не знали о происходящем. Когда узнали — вызвали мужчине скорую. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

"Это больница, там море врачей даже на первом этаже, и хотите сказать, они не увидели этого?" — возмутились пользователи в комментариях к видео.

Как ранее сообщал "Апостроф", в сети появились фотографии интерьера детской больницы в российском городе Ярославль: пользователи сети пришли в ужас.

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