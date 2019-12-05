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Устроила тест-драйв: в России девушка на бешеной скорости разбила 11 авто, видео аварии

четверг, 05 декабря 2019, 11:35
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Фото: Telegram

В Санкт-Петербурге (Россия) девушка за рулем взятой на тест-драйв Audi A7 устроила жуткую аварию и разгромила 11 авто.

Об этом сообщают российские СМИ.

По предварительным данным, девушка разогнала авто и не справилась с управлением. Она вылетела с дороги, снесла ограждение и светофор, после чего протаранила 11 автомобилей. Момент столкновения попал в объектив камеры регистратора.

Авария произошла около 10:00 по местному времени на Выборгском шоссе, рядом со станцией метро "Озерки". Незначительные травмы получили два человека, о состоянии виновницы аварии ничего не сообщается.

Как сообщал "Апостроф", ранее в интернете обнародовали фотографию девушки, которая в нетрезвом состоянии не справилась с управлением и разбила шесть авто в Боярке Киевской области.

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