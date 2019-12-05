RU  UA  EN

суббота, 7 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.50
Меню
Мир

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

6 декабря

23:59
Не блюдо для больших боссов: Зеленский сделал сильное заявление про Украину
22:44
Глаза в глаза: Зеленский рассказал, встретится ли с Путиным лично
22:10
Никто не хочет капитуляции: Зеленский ответил на заявление оппозиции в Раде
21:23
Хочу результат: Зеленский рассказал, с чем едет в Париж
19:50
Женщина боялась соседского пса, пока он не спас ей жизнь: фото
19:00
Макияж на Новый год: 10 оригинальных идей, которые заменят поход в салон
18:56
Должны сделать все для мира: Рабинович высказался о позиции украинской стороны на Нормандском саммите
18:52
Ксения Мишина ответила на слухи о романе с Владимиром Остапчуком, но стало только хуже
18:20
В Украине указали на главные сложности с принятием закона о рынке земли
17:54
Рождественские открытки королевы Елизаветы II выставили на аукцион: фото
17:02
В Раде создали новую группу: кто ее контролирует и как там относятся к Зеленскому
16:43
Певица Pink решила избавиться от волос: фото нового образа
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Минске провели необычную акцию против союза с Россией: фото и видео

четверг, 05 декабря 2019, 18:45
переглянути новину українською

Днем 5 декабря к зданию посольства России в Минске две девушки в национальных костюмах, которым помогал парень, в качестве протеста против объединения Беларуси с Россией принесли тыкву и оставили ее у ворот.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Наша Ніва".

"Это старинный белорусский, украинский и вообще славянский обычай: когда жених нелюб, девушка выкатывает ему тыкву. Знак такой, что не согласна за него замуж. В нашем случае это означает: давайте дружить, но жить мы будем в разных домах, каждый в своем", — сказал журналистам активист "Свежего ветра" Сергей Бульба.

Фото: Наша Ніва

Фото: Наша Ніва

Активист пытался передать российскому послу Дмитрию Мезенцеву обращение общественной кампании "Свежий ветер".

Авторы обращения предупреждают посла, что будут защищать независимость Беларуси "всеми доступными в рамках белорусского законодательства средствами".

Как сообщал "Апостроф", возможное объединение России и Беларуси в одно государство высмеяли едкой карикатурой.

Фотовзгляд

Все галереи
Киев готовится к Новому году. Как выглядит новогодняя ёлка на Софийской площади

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Есть самый эффективный способ решить проблему оккупации Донбасса и Крыма - Константин Боровой

Карт-бланш на войну: Путин демонстрирует, что его не остановить

Свержение Лукашенко: абсурд в Беларуси совершенно непобедим

Лукашенко перехитрил Путина: зачем "Бацьке" досрочные выборы

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: