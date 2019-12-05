В Минске провели необычную акцию против союза с Россией: фото и видео

Днем 5 декабря к зданию посольства России в Минске две девушки в национальных костюмах, которым помогал парень, в качестве протеста против объединения Беларуси с Россией принесли тыкву и оставили ее у ворот.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Наша Ніва".

"Это старинный белорусский, украинский и вообще славянский обычай: когда жених нелюб, девушка выкатывает ему тыкву. Знак такой, что не согласна за него замуж. В нашем случае это означает: давайте дружить, но жить мы будем в разных домах, каждый в своем", — сказал журналистам активист "Свежего ветра" Сергей Бульба.

Фото: Наша Ніва

Фото: Наша Ніва

Активист пытался передать российскому послу Дмитрию Мезенцеву обращение общественной кампании "Свежий ветер".

Авторы обращения предупреждают посла, что будут защищать независимость Беларуси "всеми доступными в рамках белорусского законодательства средствами".

Как сообщал "Апостроф", возможное объединение России и Беларуси в одно государство высмеяли едкой карикатурой.