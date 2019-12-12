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В России хоронят бывшего топ-чиновника, "отдавшего" Крым России: фото и видео

четверг, 12 декабря 2019, 10:22
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Фото: Фото из открытых источников

В четверг, 12 декабря, в Москве в храме Христа Спасителя проходит церемония прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым.

Об этом сообщает российская служба ВВС.

В 11 часов по Москве начнется отпевание, которое совершит патриарх Кирилл.

Похороны Лужкова в Москве
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Похороны Лужкова в Москве
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Похороны Лужкова в Москве
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Похороны Лужкова в Москве
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Похороны Лужкова в Москве
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Похороны Лужкова в Москве
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Похороны Лужкова в Москве
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Напомним, экс-мэр Москвы Юрий Лужков умер 10 декабря. У него остановилось сердце в одной из клиник немецкого города Мюнхен в возрасте 84 лет. В медучреждении Лужкову проводили операцию на сердце.

Как сообщал "Апостроф", ранее Лужков при жизни запомнился тем, что еще в 2008 году утверждал о принадлежности Крыма и Севастополя России. После этого в СБУ решили бессрочно запретить ему въезд в Украину. В июне 2010 года Лужкову снова разрешили посещать Украину по приказу Виктора Януковича, однако он указал, что мнения своего по Крыму не меняет. Запрет вновь обрел силу после аннексии полуострова Россией.

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