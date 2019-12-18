Даже не все знают, кто такой: появились интересные данные об отношении россиян к Зеленскому

Проведенное в России в декабре 2019 года исследование показало высокий скептицизм россиян в отношении президента Украины Владимира Зеленского, большинство которых ничего не знают о его деятельности.

Об этом свидетельствуют опубликованные результаты опроса, которое проводили Всероссийский центр изучения общественного мнения и Центр политической конъюнктуры по итогам саммита "нормандской четверки", состоявшегося во Франции 9 декабря.

Лишь 9% россиян заявили о позитивном отношении к Зеленскому. В целом жители России либо ничего не знают о его деятельности (35%), либо декларируют безразличное отношение к нему (29%). Отрицательно к украинскому лидеру относится 21% опрошенных.

Согласно данным опроса, положительное отношение к Зеленскому преобладает среди молодежи (от 18 до 24 лет) — 19%. Отрицательно к Зеленскому относятся лишь 3% респондентов в этой возрастной группе. В то же время в этой группе фиксируется наибольшее число тех, кто относится к Зеленскому безразлично — 40%.

Представители старшего поколения хуже относятся к главе украинского государства — 58% респондентов в возрасте от 45 лет и старше декларируют негативное отношение к Зеленскому.

Лучше других к украинскому лидеру относятся в Москве и Санкт-Петербурге (по 12%) и в других городах-миллионниках, а также в городах с населением от 100 до 500 тысяч человек — 13%. Отрицательное отношение к фигуре украинского лидера преобладает в российской глубинке — 25%.

Как сообщал "Апостроф", раньше уровень позитивного отношения украинцев к президенту Владимиру Зеленскому снизился до 52 процентов.