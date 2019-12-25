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Число пострадавших растет: всплыли новые детали жуткого ЧП с вертолетом в России, фото

среда, 25 декабря 2019, 10:35
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Появились подробности крушения вертолета в Красноярском крае России, где по крайней мере 6 человек пострадали.

Об этом сообщают росСМИ.

В результате происшествия пострадали шесть человек. Им оказывается медицинская помощь в районной больнице поселка Байкит.

Двое сейчас на операции в состоянии средней степени тяжести, четверо обследуются. Все пострадавшие — с переломами.

Отметим, что у командира судна и женщины-вахтовика — серьёзные травмы.

Врачи продолжают осматривать остальных, количество пострадавших может увеличиться.

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В Красноярском крае ввели режим ЧС.

Число работающих на месте падения вертолёта увеличено с 15 до 40 человек, привлечено шесть единиц техники, сообщает МЧС.

Возбуждено уголовное дело по факту аварии.

Как сообщал "Апостроф", ранее в декабре в Краснодарском крае (Россия) разбился вертолет Ми-28, в результате чего двое пилотов, которые находились на борту, погибли.

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