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Деда Мороза не спасли: в России произошло смертельное ЧП в садике

четверг, 26 декабря 2019, 19:10
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В одном из детских садов города Североморска Мурманской области (Российская Федерация) во время раздачи подарков неожиданно умер аниматор, исполнявший роль Деда Мороза.

О чрезвычайном происшествии сообщают российские СМИ.

Погибшему во время утренника сотруднику детского сада, который был аниматором на празднике, исполнился 51 год.

В Следственном комитете РФ сообщили, что признаков насильственной смерти на теле погибшего не было обнаружено. Причину смерти должна установить судебно-медицинская экспертиза. Вероятно, исполнявший роль Деда Мороза мужчина умер от болезни сердца или какого-либо заболевания.

В администрации детского сада рассказали, что Деду Морозу стало плохо во время раздачи подарков, но дети не успели понять, что происходит, и испугаться.

Как сообщал "Апостроф", в двух российских городах накануне новогодних праздников были совершены необычные преступления: с территории детского садика украли елку, а с праздничного дерева, украшавшего центральную площадь, стянули игрушки.

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