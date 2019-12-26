Деда Мороза не спасли: в России произошло смертельное ЧП в садике

В одном из детских садов города Североморска Мурманской области (Российская Федерация) во время раздачи подарков неожиданно умер аниматор, исполнявший роль Деда Мороза.

О чрезвычайном происшествии сообщают российские СМИ.

Погибшему во время утренника сотруднику детского сада, который был аниматором на празднике, исполнился 51 год.

В Следственном комитете РФ сообщили, что признаков насильственной смерти на теле погибшего не было обнаружено. Причину смерти должна установить судебно-медицинская экспертиза. Вероятно, исполнявший роль Деда Мороза мужчина умер от болезни сердца или какого-либо заболевания.

В администрации детского сада рассказали, что Деду Морозу стало плохо во время раздачи подарков, но дети не успели понять, что происходит, и испугаться.

Как сообщал "Апостроф", в двух российских городах накануне новогодних праздников были совершены необычные преступления: с территории детского садика украли елку, а с праздничного дерева, украшавшего центральную площадь, стянули игрушки.