Белорусская журналистка оконфузилась в прямом эфире и стала звездой сети: видео

Белорусская журналистка телеканала СТВ Елена Козлова неожиданно для себя получила широкую популярность среди пользователей интернета, оконфузилась во время прямого включения.

Вечером 1 января она в прямом включении из улиц Минска рассказывала о забеге трезвости и открытии горнолыжной трассы "Солнечная долина". При этом девушка говорила очень неуверенно, путалась и странно вела себя в кадре.

Видеосюжет мгновенно стал популярным в интернете. Наиболее популярным было мнение, что журналистка работает нетрезвой.

В комментарии порталу TUT.by заместитель гендиректора СТВ Кирилл Казаков заявил, что девушка переволновалась: "Она весь день была на ногах, снимала, вечером было одно из первых для нее живых включений. У нее поднялось давление, после окончания включения корреспондент потеряла сознание, ее приводил в чувство оператор. Елене понадобилась медицинская помощь. В настоящее время с ней, слава богу, все в порядке".

Комментируя "Нашай Ніве" сумбурное выступление журналистки, Казаков пояснил: "Ни о каком алкоголе речи быть не может. У нас строгое правило, что употреблять алкоголь во время работы запрещено".

По его словам, 2 января у Елены Козловой день отдыха, больничный она не брала.

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