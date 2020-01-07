RU  UA  EN

вторник, 7 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.45
Меню
Мир

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

7 января

20:12
Появилась мощная рождественская фотожаба со "святым" Путиным
19:38
Иранский кризис: США перебрасывают бомбардировщики
19:00
Как восстановить кожу лица после недели праздников: 4 простых совета косметолога
14:00
Сотни километров ада: живущая в Австралии украинка описала реальную ситуацию
10:55
В сети появилось снайперское видео "покушения" на Трампа
10:29
Иран проголосовал за признание армии США террористами
07:00
Легкий салат с авокадо для разгрузки после праздников - рецепт и варианты приготовления

6 января

23:58
Раздевается для Австралии: модель решила собрать деньги для тушения пожаров
22:59
В Иране тысячи людей провели Сулеймани в последний путь: фото
22:32
Украина готова отправить сотни спасателей в Австралию: сколько могут длиться пожары
20:30
В ОАЭ объявили приятную новость для туристов
19:02
Украина готова помочь Австралии в борьбе с масштабными пожарами
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Появилась мощная рождественская фотожаба со "святым" Путиным

вторник, 07 января 2020, 20:12
переглянути новину українською

Президент России Владимир Путин сфотографировался вместе с прихожанами одного из храмов на фоне иконы и Рождественской елки: в сети творчески переработали снимок.

Соответствующая фотожаба была опубликована на Twitter-странице "ЗимородокЪ".

На снимке всем присутствующим лица заменили лицом президента России. Даже святому на иконе авторы приделали лицо Путина.

"Рож жжество", – подписана фотожаба.

"А как так подобрали, что все на Путина похожи? Ну, кроме елки", – шутят в комментариях к посту пользователи.

Некоторые пошутили также над неофициальной одеждой главы Кремля.

"Верни бабушке старой кофту, внучек!", – написал один из комментаторов.

Как ранее сообщал "Апостроф", президент России Владимир Путин попал на меткую карикатуру из-за убийства иранского генерала Касема Сулеймани.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве прошел марш в честь Степана Бандеры
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Путин прольет моря крови молодых россиян, прежде чем откажется от власти - Слава Рабинович

Откуда на Донбассе танки: Путин об Украине и не только

Есть самый эффективный способ решить проблему оккупации Донбасса и Крыма - Константин Боровой

Карт-бланш на войну: Путин демонстрирует, что его не остановить

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: