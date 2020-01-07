Появилась мощная рождественская фотожаба со "святым" Путиным

Президент России Владимир Путин сфотографировался вместе с прихожанами одного из храмов на фоне иконы и Рождественской елки: в сети творчески переработали снимок.

Соответствующая фотожаба была опубликована на Twitter-странице "ЗимородокЪ".

На снимке всем присутствующим лица заменили лицом президента России. Даже святому на иконе авторы приделали лицо Путина.

"Рож жжество", – подписана фотожаба.

"А как так подобрали, что все на Путина похожи? Ну, кроме елки", – шутят в комментариях к посту пользователи.

Некоторые пошутили также над неофициальной одеждой главы Кремля.

"Верни бабушке старой кофту, внучек!", – написал один из комментаторов.

Как ранее сообщал "Апостроф", президент России Владимир Путин попал на меткую карикатуру из-за убийства иранского генерала Касема Сулеймани.