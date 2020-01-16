Появилась меткая фотожаба на заявления Путина о "реформах" в России

В сети появилась новая фотожаба на президента России Владимира Путина и его последние инициативы, озвученные в ходе обращения к Совету Федерации, где, в частности, было заявлено о роспуске российского правительства в полном составе.

Фотожабу опубликовал политолог Алексей Голобуцкий у себя на канале Telegram.

Так, автор работы высмеял социальные инициативы главы Кремля, в частности, распоряжение о горячих обедах в учреждениях образование.

Также автор с юмором упомянул проекты президента РФ относительно расширения его же собственных полномочий, в частности, Путин разрешит себе увольнять и назначать руководителей судебной власти в России.

"Формула русского счастья готова", - утверждает Путин на фотожабе.

Как сообщал "Апостроф", ранее предложение президента России Владимира Путина об изменении Конституции РФ, которое он сделал, выступая с ежегодным посланием Совету Федерации, стало поводом для шуток в сети.