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Появилась меткая карикатура на смену власти в России

четверг, 16 января 2020, 12:58
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В сети была опубликована очередная карикатура на полное изменение состава правительства Российской Федерации, и в частности, назначение нового премьер-министра.

Рисунок автора Сергея Елкина был опубликован на странице "DW на русском" в Facebook.

Так, на рисунке изображен бывший премьер-министр РФ, ныне заместитель главы Совета безопасности Дмитрий Медведев, который передает заступившему на должность главы правительства Михаилу Мишустину резиновую уточку – символ коррумпированности исполнительной власти в России.

Такая игрушка стала известной после того, как активист принес ее на митинг против коррупции в российском правительстве и был задержан силовиками.

Следует отметить, что изображенное действо носит торжественный характер, потому что и у Мишустина и у Медведева на глазах заметны слезы.

"Смену сдал - смену принял", - подписал автор свою работу.

Как сообщал "Апостроф", ранее сайт "Миротворец" внес премьер-министра России Михаила Мишустина в свою базу из-за посещения оккупированного Крыма. Тогда Мишустин, еще на должности главы налоговой службы, рапортовал о значительном росте поступлений средств в российский бюджет из украинского полуострова.

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