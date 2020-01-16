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Пытался на ходу запрыгнуть в тягач: в Беларуси военный погиб страшной смертью, фото

четверг, 16 января 2020, 14:14
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10 января в Беларуси страшной смертью погиб военный 22-летний Дмитрий Грицкевич, которого раздавил гусеничный тягач.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на TUT.by.

Сержант Стародорожского гарнизона пытался запрыгнуть в кабину гусеничного тягача, который как раз двигался. Получил тяжелые травмы. Пострадавшего сразу госпитализировали в Главный военный клинический медицинский центр. В 16:00 военному сделали операцию, но его состояние ухудшилось и молодой человек скончался.

После прохождения срочной службы Дмитрий Грицкевич остался служить в армии по контракту. Летом 2018 года женился на студентке Несвижского педвуза Марии. В ноябре 2018 года у супругов родились двойняшки. Погибшего военного похоронили 13 января в городе Снов.

Как сообщал "Апсотроф" ранее, 15 января в результате обстрела снайпера боевиков на Донбассе погиб украинский воин Кучкин Алексей Викторович.
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