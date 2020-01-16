В России рассказали о мести Путина Украине и его мечтах про новый миропорядок

Президент России Владимир Путин как носитель советской системы ценностей воспринимает самостоятельность Украины, Беларуси, Грузии, которые уходят из сферы его влияния, как происки Запада.

Такое мнение высказал “Апострофу” российский политолог Дмитрий Орешкин.

"Путина больше всего устраивает ситуация, когда у него есть понятная сфера ответственности – не только РФ, но и соседние страны, и какой-то сектор сырьевого направления типа Ближнего Востока и Африки. Потому он так нервно реагирует на самостоятельность Украины, Беларуси, Грузии, которые, по его мнению, должны быть в его сфере влияния", - прокомментировал поведение российского президента эксперт.

При этом желание этих стран идти своим путем Путин воспринимает не как суверенное проявление воли их народов, а как происки Запада, который "откусывает" куски из сферы влияния России.

"Дело в том, что когда Путин формировался как личность, мир был проще - грубо говоря, Запад (Америка, НАТО) и Восток. Сфера влияния определялась ядерными паритетом", - объясняет политолог.

Сейчас Путин говорил о новом разделе мирового порядка между пятью ядерными державами. Очевидно, речь о Китае, России, Америке, Британии и Франции. Он желает заключения договора по образцу 1975 года, когда во время Хельсинского совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе были утверждены послевоенные границы.

"Тот документ признал, что страны Балтии являются часть Советского Союза. Сейчас Путин хочет подписать примерно такой же акт с мировым сообществом: мол, это наш колхоз, наше хозяйство, наш плетень – и за него, пожалуйста, не лазьте. Взамен он пообещает, что тоже не будет лазить", - анализирует Дмитрий Орешкин.

По мнению российского политолога, Путин является носителем советской системы ценностей, который думает не о развитии территории, а контроле над ней. Ему не важно, что, к примеру, независимая Польша развивается экономически гораздо эффективнее. С точки зрения Путина, она просто стала зоной контроля США.

"Это очень болезненная модель, которая присуща многим россиянам. Представить, что Польша стала независимой, они просто не могут. А теперь еще и Украина кочует под прикрытие Штатов. С этим Путин мириться никак не хочет, поэтому он изо всех сил будет стараться и Украине отомстить, и Польше, и странам Балтии", - считает эксперт.

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