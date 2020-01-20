Сварились заживо: в России произошло "адское" ЧП в хостеле, много погибших, фото и видео

В Перми (Россия) произошел прорыв трубы с горячей водой в подвальном хостеле, в результате "адского" ЧП погибли четыре человека, есть пострадавшие.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По предварительным данным, из-за прорыва трубы с горячей водой одна из спален стала быстро заполняться кипятком, люди буквально сварились заживо. Ожоги получили несколько человек. Среди погибших - ребенок.

Отмечается, что прорыв воды в подвальном хостеле стал не первым. В сентябре прошлого года труба уже лопалась, причем в том же самом номере - тогда он стоял пустым. Ремонт проводила компания, на которую неоднократно жаловались из-за низкого качества услуг.

"Шел пар. Вода дошла до порога гостиницы. Это был кипяток. Страшно представить, что было внутри здания. Моя жена в 4 утра выглянула в окно, видит - медики стоят", - рассказал очевидец трагедии.

Как сообщал "Апостроф", ранее камеры наблюдения зафиксировали выброс кипятка на проезжую часть улицы Антоновича в Киеве во время прорыва трубы теплосети возле столичного ТРЦ Ocean Plaza, в результате которого пострадало 10 человек.