В России сделали первый шаг к изменению Конституции: появились подробности

В Госдуме РФ в первом чтении приняли изменения в Конституцию, предложенные президентом Владимиром Путиным.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на BBC News.

За внесение изменений единогласно проголосовали 432 народных избранника. Обсуждали законопроект менее двух часов.

В числе главных предложений Путина - изменение срока президентских полномочий, закрепление приоритета Конституции над международными нормами, изменение правил утверждение правительства и существенное расширение полномочий Госсовета.

Как информировал "Апостроф" ранее, 15 января российский президент в речи анонсировал ряд изменений в главный закон, основная идея которых - ограничение полномочий президента в пользу Госдумы. Если изменения примут на референдуме, то президентом теперь можно будет быть только две каденции. Кроме того, для выдвижения кандидатом необходимо будет проживать в России не менее 25 лет (сейчас 10), а также не иметь даже в прошлом гражданства или вида на жительство в других государствах.