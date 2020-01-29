Зверское убийство депутата с женой в России: всплыли неожиданные детали и фото

Предполагаемым убийцей российского депутата Андрея Алабушева оказался сын его бывшего уволенного подчиненного.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В 2018 году депутат Законодательного собрания Ростовской области Алабушев уволил своего подчиненного Анатолия Полуяна, отправив его на пенсию. По предварительным данным, Полуян был уволен из-за подозрений в махинациях с продажей зерна.

Семья мужчины стала остро нуждаться в деньгах. 38-летнему сыну Полуяна, Александру, пришлось много работать, чтобы обеспечить троих детей и беременную жену.

Тело Александра Полуяна нашли на месте преступления, с порезами обеих рук. Как предполагается, тот затаил обиду на начальника отца и убил его, а также его жену. Анатолий Полуян в это не верит, по его словам, сын "был тихим, неконфликтным, он как телёнок, не псих, даже курицу не обидит".

Как сообщал "Апостроф", ранее появились новые подробности вооруженного нападения на дом бывшего мера российского города Киселевск Сергея Лаврентьева, которого убили в ходе перестрелки. Выяснилось, что погибший грабитель был спортсменом.