В России произошло серьезное ЧП с самолетом с сотнями людей на борту, видео

В аэропорту Уфы (Россия) с пассажирским самолетом случилось серьезное ЧП.

Об этом сообщили на канале 360tv.ru в Telegram.

Пилот не справился с управлением и самолет выкотился далеко за пределы взлетно-посадочной полосы. Пассажиры не пострадали. Зато рейс во Внуково задержали на три часа.

Известно, что на борту находились 189 человек. Лайнер отбуксировали к месту стоянки. С пассажирами общаются представители авиакомпании. Аэропорт работает в штатном режиме.

Как информировал "Апостроф" ранее, в России, в аэропорту Томска, произошло аварийное приземление самолета "Бомбардьер" авиакомпании "Руслайн", у которого практически не оказалось стойки переднего шасси. А раньшев России самолету, который летел из Хабаровска в Москву, пришлось экстренно пойти на посадку из-за угрозы взрыва. Также в России 24 декабря 2019 года потерпел крушение новейший истребитель Су-57.