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Пляски победы: сети взорвало видео "патриотического" танца юных россиянок

пятница, 07 февраля 2020, 00:39
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Сети рассмешило видео танца юных россиянок на орудях для фитнеса.

Об этом написал российский оппозиционер Алексей Навальный на своей Twitter-странице.

"Господи Боже мой. И ведь сейчас только 6 февраля. Что же будет твориться ближе к 9 мая? Такой же танец спляшут Соловьев, Симоньян и Кеосаян?" – написал он в подписи к видео.

В тоже время в комментариях к видео пишут, что видео появилось в сети год назад. Но, по всей видимости, в то время его никто не заметил.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появилось видео, как на популярном украинском курорте Запорожской области Кирилловка военнослужащий в форме демонстрирует мастерство зажигательного танца.

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