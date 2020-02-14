Объединение России и Беларуси: Лукашенко внезапно заговорил о шантаже Путина

Представители российской власти намекают Беларуси на объединение стран взамен на единые цены для энергоносителей.

Об этом сообщил президент Беларуси Александр Лукашенко, передает "Белта".

Он заявил, что такого рода объединение стран будет однозначно проигрышным для Беларуси.

"Ничего лишнего не требуем. Но нам говорят: мы разные страны - намек, что надо, чтобы были одной страной. Как можно иметь одну страну с Россией? Вы, наверное, слышите: давайте включим Беларусь в состав России", - сказал президент.

Также по словам президента Беларуси, жители его страны выскажутся против объединения с Россией.

"Ни белорусский, ни российский народы никогда не захотят пойти по этому пути… Поставь перед вами (беларусами) вопрос, хотите ли вы такого объединения, чтобы Беларусь вошла в состав России, - 120% скажут нет", - добавил он.

Также Лукашенко добавил, что "всегда будет бороться, чтобы Беларусь оставалась суверенной и независимой".

Как сообщал "Апостроф", ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Россия умышленно завышает для страны цены на энергоносители с целью политического давления.