В России прокурор зверски убил свою жену и закопал ее на даче, фото

Экс-прокурор из Северной Осетии Игорь Чельдиев убил свою жену, а тело зарыл на дачном участке.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Подъем".

Ирина Боженко - гражданская жена Чельдиева - пропала еще в начале января. Тогда правоохранители внимательно осмотрели дом и дачный участок прокурора, но ничего подозрительного не нашли. 13 февраля сотрудники полиции провели повторный обыск и обратили внимание на небольшой холм земли за дачным домом. Все указывало на то, что землю вскапывали недавно.

Под давлением улик Игорь Чельдиев признался, что на этом месте закопал тело Ирины. Сначала мужчина утверждал, что женщина неудачно упала, ударилась головой и умерла. Но судебно-медицинская экспертиза показала, что потерпевшая умерла от тяжелой черепно-мозговой травмы. Как выяснили следователи, Чельдиев во время ссоры ударил ее каминной кочергой по голове.

Напомним, что Игорь Чельдиев работал старшим прокурором отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности. Он следил за действиями регионального управления ФСБ.

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