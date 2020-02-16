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На логику бюджета нет: новая дорога в России вызвала гнев у местных жителей

воскресенье, 16 февраля 2020, 05:29
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Жители окраины российского города Пермь дождались от властей строительства дороги, на которую потратили из бюджета 99 миллионов рублей, но оказалось, что автобусам ездить по ней нельзя.

Об этом сообщает telegram-канал Mash.

Несколько лет жители пригорода Перми, микрорайона Заостровки, добивались от местных властей строительства дороги для автобусов. Людям приходилось круглый год ходить на работу в резиновых сапогах, ведь путь до ближайшей остановки лежит через болото.

В конце-концов на окраину города проложили дорогу, поставили автобусные остановки, но оказалось, что открыть транспортное сообщение невозможно. Проезду автобусов мешает столб, установленный посреди дороги. Он стоит возле остановки, которая находится в конце пути до микрорайона.


"Почему никто этого не предусмотрел — загадка, достойная Шерлока. На логику бюджет не выделяли", - заметили в подписи к видео.

Это не первый случай странного строительства дорог в России.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Гороховецком районе Владимирской области заметили серьезные проблемы с дорожным покрытием, которое якобы капитально ремонтировали. Кроме того, посреди дороги здесь тоже оказался столб.

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