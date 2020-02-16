На логику бюджета нет: новая дорога в России вызвала гнев у местных жителей

Жители окраины российского города Пермь дождались от властей строительства дороги, на которую потратили из бюджета 99 миллионов рублей, но оказалось, что автобусам ездить по ней нельзя.

Об этом сообщает telegram-канал Mash.

Несколько лет жители пригорода Перми, микрорайона Заостровки, добивались от местных властей строительства дороги для автобусов. Людям приходилось круглый год ходить на работу в резиновых сапогах, ведь путь до ближайшей остановки лежит через болото.

В конце-концов на окраину города проложили дорогу, поставили автобусные остановки, но оказалось, что открыть транспортное сообщение невозможно. Проезду автобусов мешает столб, установленный посреди дороги. Он стоит возле остановки, которая находится в конце пути до микрорайона.





"Почему никто этого не предусмотрел — загадка, достойная Шерлока. На логику бюджет не выделяли", - заметили в подписи к видео.

Это не первый случай странного строительства дорог в России.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Гороховецком районе Владимирской области заметили серьезные проблемы с дорожным покрытием, которое якобы капитально ремонтировали. Кроме того, посреди дороги здесь тоже оказался столб.