Это жесть! Сеть шокировало видео "дикой" песни о танкистах в России

В России появилась абсурдная песня о танкистах, которая вызвала смех и стеб в сети.

Соответствующее видео опубликовал украинский военнослужащий Анатолий Штефан на Facebook-странице, открыто высмеяв творчество россиян.

"Запоребриком клип появился про танкистов. Утром настроение поднялось. Хорошей недели! Жгите лапти и ватрушки дальше!" – подписал кадры он.

"Это жесть!", "Пусть играли бы в интернете, но они есть на Донбассе, а это не игра", - комментируют видео в сети.

Как сообщал "Апостроф", ранее боевики рассмешили сеть сенсацией о военнослужащих ВСУ, которые якобы "бегут" в ИГИЛ.

Также 1 сентября в Челябинске на одной из школьных линеек прозвучала песня "Рюмка водки на столе" и другие композиции, в которых говорится о приеме алкоголя.