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Главный дипломат Путина отличился хамством в адрес журналисток: видео

вторник, 25 февраля 2020, 17:37
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Глава МИД России Сергей Лавров перед конференцией по разоружению и сессией Совета ООН по правам человека в Женеве оскорбил грузинских журналисток, которые задали ему вопрос.

Об этом сообщает Грузия Online.

У Лаврова спросили, приедет ли глава МИД России в Тбилиси на сессию Комитета министров Совета Европы.

Он в привычной ему манере, по-хамски, назвал журналисток "больными".

"Вы больные, девочки" - ответил глава МИД России грузинским журналистам.

Позже свое возмущение такой настойчивостью грузинских журналистов выразила представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Грузинские журналистки (а это уже мем) в отделении ООН в Женеве набросились на российскую делегацию. Идти было невозможно. Кричали, пихались, толкались, пытаясь пробиться к министру. Приходилось отодвигать потерявших всякое достоинство женщин, чтобы пройти вперед. И знаете, что нужно было? Поверить невозможно! Один вопрос: приедет ли Лавров в Тбилиси? Это уже помрачение разума какое-то, так поставить себя в зависимость от приезда или неприезда представителя другой страны. Жалкое зрелище", - написала Захарова на своей странице в Facebook.

Как известно, Сергей Лавров не раз бывал на оккупированных Россией территориях Грузии, в связи с чем им нарушен закон "Об оккупированных территориях", предусматривающий штраф или лишение свободы сроком до трех лет. Следовательно, возможный визит Лаврова поставит власти Грузии в довольно неловкое положение - с одной стороны, они обязаны его задержать, с другой - это невозможно сделать из-за обязательств перед Советом Европы.

Ранее "Апостроф" сообщал, что министр иностранных дел России Сергей Лавров и государственный секретарь США Майк Помпео встретились в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности, однако американское ведомство заподозрили в желании скрыть факт встречи.

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