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Под песни о водке и вине: в России дети "оригинально" отпраздновали Масленицу в садике, видео

среда, 26 февраля 2020, 14:29
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В Перми (Россия) воспитатели организовали странный праздник Масленицы, в ходе которого прозвучали песни, где пелось про алкогольные напитки.

Об этом сообщили в Telegram-канале "360tv.ru", где публикуют кадры с места детского представления.

"Маслена Масленица, весело резвились. Водка, пиво и вино - в общем, отравились", - говорится в песне.

Заведующая детского учреждения уже пообещала провести проверку и поменять плейлист.

Как сообщал "Апостроф", ранее в России дети устроили "праздник" на горке из фекалий. Так, в российском селе Чигири, Амурской области, образовалась фекальная горка, на которой по зиме стали кататься дети.

Также в сети показали фото "праздника" от пропагандистов в Крыму с участием "пленных" детей.

Фотовзгляд

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