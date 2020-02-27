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Это было в тяжелые времена: Путин внезапно заговорил о своих двойниках, видео

четверг, 27 февраля 2020, 09:40
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Президент России Владимир Путин внезапно заговорил о своих двойниках - уже давно ходят слухи, что у главы Кремля их много.

Об этом он рассказал во время интервью ТАСС.

На вопрос ведущего, настоящий ли он, Путин ответил утвердительно. Также он добавил, что двойников у него нет и не было.

"Я отказался от двойников. Это было в самые тяжелые времена борьбы с терроризмом (начало 2000-х, - "Апостроф")", - сказал Путин.

По его словам, дублер должен был ехать и появляться в опасных местах.

Как сообщал "Апостроф", ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ заплатила за Украину 16 миллиардов долларов общего долга СССР. По словам Путина, "весь мир был очень счастлив", когда Россия согласилась быть правопреемницей СССР.

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