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Долой царя: появились фото и видео антипутинской акции возле Кремля

вторник, 10 марта 2020, 22:57
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Фото: соцсети

Во вторник, 10 марта, в Москве проходят протесты против правки в Конституции РФ, исходя из которой президент России Владимир Путин может баллотироваться на новый срок в кресле главы государства.

Соответствующие фото и видео публикуют в соцсетях.

Судя по видео, собравшихся у памятника князю Владимиру, оказалось довольно много.

Митинг против правки Путина в Москве
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Митинг против правки Путина в Москве
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Митинг против правки Путина в Москве
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Митинг против правки Путина в Москве
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"Долой царя", "Путин должен уйти", "Вечный Путин, вечный застой", - с такими месседжами вышли на митинг протестующие.

Напомним, во вторник, 10 марта, Государственная дума Российской Федерации поддержала правку в Конституцию, которая позволяет действующему президенту Владимиру Путину участвовать в выборах 2024 года.

Как сообщал "Апостроф", ранее соцсети взорвались бурным обсуждением так называемого "обнуления" российского президента Владимира Путина, с которым связали не только возможность нового срока в кресле президента, но и его внезапное "омоложение".

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