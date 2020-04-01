RU  UA  EN

среда, 1 апреля
  • НБУ:USD 27.35
  • НБУ:EUR 30.00
НБУ:USD  27.35
Меню
Мир

Эпидемия коронавируса: главные новости, статистика, динамика распространения

Новости

1 апреля

03:34
Алкоголь и баня: жители Беларуси рассказали о народных методах борьбы с коронавирусом, видео
03:09
Люди в ужасе: "дикая" борьба с коронавирусом в Индии попала на видео

31 марта

23:05
Франция поставила рекорд по смертности от коронавируса: как болезнь атакует страну
21:59
Могут погибнуть сотни тысяч: свежие данные атаки коронавируса на США
20:22
Фотограф каждый год возвращается на озеро Байкал ради нескольких кадров, и это Инстаграм дня Lime
19:36
Массовая гибель от коронавируса в Италии: свежая статистика и онлайн-карта
19:15
1 апреля никто не отменял: как разыграть друзей, не выходя из дома Lime
18:15
Отслеживала количество новых зараженных: украинская ведущая рассказала о родах в эпидемию коронавируса Lime
18:01
Мужчина прикинулся кустом, чтобы выйти на улицу во время карантина - соседи сделали его знаменитостью Lime
17:49
Спрятался в бункере: в сети указали на странные фото с Путиным
17:45
Учится и не рожает детей: Эминем рассказал, почему гордится дочерью Lime
17:43
Найдите отличия: в сети сравнили фото "коронавирусных" госпиталей в Британии и России
Все новости

Алкоголь и баня: жители Беларуси рассказали о народных методах борьбы с коронавирусом, видео

среда, 01 апреля 2020, 03:34
переглянути новину українською

В аграрном поселке Волма Минской области (Беларусь) для противостояния пандемии коронавируса используют "проверенные" временем средства укрепления иммунитета — ходят в баню, пьют алкоголь и едят чеснок.

Своими советами и рекомендациями по этому поводу жители белорусской глубинки поделились в сюжете, опубликованном на видеохостинге Youtube.

"Поменьше общаемся с людьми, это однозначно, потому что все сидят по домам. Но тут - в деревне - все сидят, потому что все работают в своих огородах и что-то делают. Тут негде, нет времени общаться... В город, конечно, поменьше выезжаем", – рассказала местная жительница.


Для борьбы с вирусом некоторые селяне обращаются к "проверенным" средствам для укрепления иммунитета, включая чеснок, водку и баню.

"Баня. Руки мылом простым моем. Так а чего? Никакой паники нет, волноваться здесь нечего", – добавил местный житель.

Пандемию коронавируса здесь сравнивают с другими вспышками известных заболеваний, например, тифа и свиного гриппа, и считают, что все обойдется.

"Сколько этих было свиных гриппов, еще чего-то. Как-то они так не касались. Дай Бог. Я в группе риска, но думаю, переживу это. Во всяком случае, надеюсь", – размышлял один из здешних пенсионеров.

Как сообщал "Апостроф", президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что он играет в хоккей, так как не боится китайского коронавируса.

Фотогалереи

Все
Коронавирус не помеха - депутаты голосуют, граждане протестуют
Улица Чернобыльская как зона отчуждения пассажиров
Солидарность с Италией. КГГА осветили цветами итальянского флага
Киевская передовая. Как выглядит больница, в которой лечат коронавирус
Киев без метро. Жители столицы ждут автобусов в длинных очередях
Карантин в стиле постапокалипсиса. Киевляне надевают противогазы

Читайте также

Путин затянул с карантином: сколько миллионов россиян умрет от коронавируса

Путин поставил Козака, чтобы он закончил присоединение Украины - Андрей Пионтковский

Путин идет по пути Сталина: как в России происходит трансфер власти

Путин проводит кардинальные изменения в России: что произошло

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: