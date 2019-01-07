Гибель украинцев у берегов Турции: появились скандальные подробности о затонувшем корабле

Затонувший у берегов Турции в понедельник, 7 января, грузовой корабль ранее ходил под флагом России, и направлялся из порта, которым вывозят уголь из временно оккупированного Донбасса.

Об этом сообщается на странице Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и ВПО Украины в Facebook.

Как отмечается, российский порт Азов в Ростовской области, из которого следовало судно, часто используется для незаконного вывоза угля из части оккупированного Донбасса в порты Турции и других стран.

В ведомстве добавили, что авария для такого корабля при таких погодных условиях является предсказуемой.

Там также отметили, что до лета 2017 года судно ходило под российским флагом, сменив его на 2 месяца на флаг государства Сент-Китс и Невис, а в дальнейшем с августа 2017 года – на флаг Панамы.

Как сообщал "Апостроф", ранее стала известна причина катастрофы грузового судна Volgo Balt 214, в результате которого погибли четверо украинцев.