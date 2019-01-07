РУС. | УКР.

понедельник, 7 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.65
Меню
Мир

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

7 января

22:10
В Киеве пьяный водитель устроил масштабное ДТП и драку: фото с места ЧП
21:41
Гибель украинцев у берегов Турции: появились скандальные подробности о затонувшем корабле
20:54
Война все меняет: в сети показали необычные фото с Донбасса
20:31
Стало известно об отставке главы Всемирного банка: подробности
20:15
Стало известно, где могут встретиться Трамп и Ким Чен Ын
19:51
Отравление в Солсбери: появились подробности о судьбе семьи Скрипалей
19:27
Захват Россией кораблей в Азовском море: Украина приняла важное решение
18:57
Сутки на Донбассе: стало известно о ранении бойца ВСУ
18:42
Гибель украинцев у берегов Турции: причина и новые видео с места ЧП
17:56
Свежих могил все больше: опубликованы фото кладбища боевиков на Донбассе
17:30
Поджог венгерского центра на Закарпатье: появились неожиданные подробности и данные о заказчике
17:03
Фанатка "русского мира" в Крыму разочаровалась в оккупантах: в сети язвят над видео
Все новости

Гибель украинцев у берегов Турции: появились скандальные подробности о затонувшем корабле

понедельник, 07 января 2019, 21:41

Затонувший у берегов Турции в понедельник, 7 января, грузовой корабль ранее ходил под флагом России, и направлялся из порта, которым вывозят уголь из временно оккупированного Донбасса.

Об этом сообщается на странице Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и ВПО Украины в Facebook.

Как отмечается, российский порт Азов в Ростовской области, из которого следовало судно, часто используется для незаконного вывоза угля из части оккупированного Донбасса в порты Турции и других стран.

В ведомстве добавили, что авария для такого корабля при таких погодных условиях является предсказуемой.

Там также отметили, что до лета 2017 года судно ходило под российским флагом, сменив его на 2 месяца на флаг государства Сент-Китс и Невис, а в дальнейшем с августа 2017 года – на флаг Панамы.

Как сообщал "Апостроф", ранее стала известна причина катастрофы грузового судна Volgo Balt 214, в результате которого погибли четверо украинцев.

Фотовзгляд

Все галереи
Подписания томоса для Украины: главные фото церемонии

Читайте также

Громкое решение США на Ближнем Востоке: кому мешали американские войска

Осталась одна преграда, которая мешает России окончательно заявить о победе в Сирии – эксперт

Российский самолет в Сирии могли сбить военные Путина

Наступление Путина в Сирии угрожает Европе, ответ будет мощным

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: