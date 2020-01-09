В Иране произошла новая катастрофа: десятки погибших и раненых, фото

В Иране произошла новая масштабная катастрофа: 9 января в аварию попал рейсовый автобус, уже известно о десятках погибших.

Об этом информирует "Апостроф" со ссылкой на BBC News.

На севере страны, в 130 километрах от Тегерана, где 8 января разбился украинский пассажирский самолет, автобус съехал с дороги в ущелье. У него отказали тормоза и водитель не справился с управлением.

В результате 19 человек погибли. Еще 24 пассажира получили тяжелые травмы. Среди них - беременная женщина и четверо детей, которым не исполнилось еще и 6 лет.

В общем, дороги в Иране нельзя назвать самыми безопасными в мире. Ежегодно в автокатастрофах здесь погибает около 15 тысяч человек.

Как сообщал "Апостроф" ранее, еще одна автокатастрофа чуть не произошла в Израиле . Там у самолета на взлетной полосе загорелся один из двигателей в моторном отсеке.