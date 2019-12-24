Большие возможности маленькой страны: какие бонусы готов предложить украинцам Кипр

Мир становится все более мобильным. И люди больше не ограничиваются одним местом жительства, желая быть гражданами нескольких стран, что упрощает не только их деловую жизнь, но и частную. С приходом к власти президент Владимир Зеленский выступил за легализацию двойного гражданства и поручил разработать реформу, которая сделает возможным второе гражданство. 16 декабря Зеленский уже подал в Верховную Раду законопроект №2590, который является первым шагом к легализации второго гражданства в Украине. Второе гражданство какой страны может открыть для украинца большие возможности, выяснял "Апостроф".

Ежегодно международная консалтинговая компания Henley&Partners, которая специализируется на разработке государственных программ предоставления гражданства и вида на жительство через инвестиции публикует исследование "Глобальный рейтинг лучших инвестиционных программ гражданства и резидентства". Это рейтинг самых привлекательных инвестиционных программ гражданства и вида на жительства, которые предлагают различные страны, среди которых Кипр пользуется спросом и у зажиточных украинцев. Среди тех, кто не скрывает наличие кипрского гражданства - один из богатейших украинцев Игорь Коломойский.

Так чем же привлекательно гражданство Кипра и какие оно дает бенефиты? Во-первых, удачное расположение. Кипр находится на пересечении путей из Европы, Азии и Африки, что сыграло важную роль в его становлении в качестве центра финансов и торговли. Паспорт киприота дает право безвизового въезда в более чем 150 стран.

На Кипре есть все, что необходимо для высоких стандартов жизни: сильная система здравоохранения, разноплановые варианты получения образования, включая частные английские школы и университеты. На острове самый низкий уровень преступности в ЕС. Конечно же, большую роль играет средиземноморский, теплый климат, благодаря которому здесь более 330 солнечных дней в году.

Второе - надежность. Экономика республики стабильно развивается, что дает гражданам уверенность в завтрашнем дне. Стабильно растет рынок недвижимости: только за первую половину 2019 года количество сделок увеличилось на 24%, по сравнению с прошлым годом. За пять лет туристический поток на Кипре вырос на 64%, а количество бронирования квартир только за год выросло на 71%.

Несмотря на то, что Кипр славится своим туристическим, финансовым и строительным бизнесом страна рассчитывает в ближайшие годы стать крупным производителем газа, а также региональным газовым хабом для восточно-средиземноморского газа.

Расширяем границы возможностей

В этом году правительство Кипра ввело и доработало инвестиционную программу Cyprus Investment Programme. Для того чтобы получить кипрский паспорт, есть несколько возможностей инвестиций. Первый вариант - инвестиции в недвижимость, застройку и инфраструктурные проекты. Инвесторы должны вложить не менее 2 млн евро в покупку или строительство недвижимости.

Второй вариант - приобретение, создание на Кипре компании или участие в бизнесе - заявители должны вложить не менее 2 млн евро в приобретение или создание компании или участие в бизнесе. Компании должны подтвердить активную деятельность на Кипре и трудоустроить не менее пяти граждан Кипра или ЕС.

Третий вариант - инвестировать 2 млн евро в альтернативные инвестиционные фонды или финансовые кипрские компании или организации, имеющие лицензию Комиссии по ценным бумагам и биржам. Также возможна покупка финансовых активов кипрских компаний или организаций на сумму минимум 2 млн евро в виде облигаций, ценных бумаг и долговых ценных бумаг.

И последний вариант - сочетание всех предыдущих вариантов. Заявители могут на свой выбор остановиться на любом сочетании представленных вариантов при условии, что суммарные инвестиции будут более 2 млн евро. Также во владении гражданина должна оставаться пожизненно собственная жилая недвижимость стоимостью 500 тысяч евро. Для получения одобрения и документов о гражданстве требуется около 6 месяцев.

Примечательно, что в этом году Кипр начал отклонять заявки тех, кому отказали в предоставлении гражданства в других странах Евросоюза. Это делается для того, чтобы повысить статус кипрского паспорта.

Для тех, кто не готов или пока еще не заработал пару миллионов евро, стоит рассмотреть программу Вид на жительство на Кипре. Главное требование - покупка новой недвижимости от 300 тысяч евро плюс НДС. Можно приобрести до двух объектов жилой недвижимости, или один объект и один магазин или жилой объект и офисное помещение, но при этом совокупная стоимость не может быть меньше 300 тысяч евро. Также можно приобрести новостройку, но только напрямую от застройщика. По истечении 7 лет с момента предоставления ВНЖ, и при обязательном постоянном проживании на острове, его обладатели могут подать заявку на кипрское гражданство.

Домик с видом на море

Перед тем как выбирать место и объект для покупки, стоит определиться с назначением недвижимости. Первый вариант - покупка жилья для переезда семьей, чтобы жить там постоянно или время от времени приезжать на отдых. Выбор огромный.

Согласно официальным данным на Кипре продолжается рост строительства, число разрешений выросло почти вдвое. Статистическая служба Кипра сообщает, что в январе-сентябре 2019 года было выдано 5201 разрешение на строительство, а в том же периоде прошлого года - 4702. Суммарная стоимость увеличилась на 77,1%, площадь – на 48,6%. По числу разрешений для жилых зданий лидирует Лимасол (2796), следом идут Никосия (2070), Ларнака (900) и Пафос (851).

Особое внимание стоит обратить на Лимасол - второй город по величине на Кипре и деловое сердце региона. Именно здесь больше всего строится элитной недвижимости и крупнейших проектов. К примеру, к концу 2021 года будет открыт игорно-развлекательный комплекс City of Dreams, который уже считается одним из самых дорогостоящих инвестиционных проектов в стране. В правительстве Кипра подсчитали, что крупнейшее в Европе казино будет приносить в бюджет государства до 700 миллионов евро каждый год, а это 4% от всего ВВП Республики Кипр. Также, по подсчетам экспертов, появление казино-курорта создаст около 6500 рабочих мест и обеспечит приток более 300 тысяч туристов.

Поэтому, благодаря стабильной экономике и инвестициям в страну, цены на недвижимость будут только расти, считают в компании Leptos Estates, ведущем застройщике недвижимости на Кипре и греческих островах, которая работает на рынке уже более 60 лет.

Среди последних крупнейших проектов Leptos - это Limassol Del Mar, который расположен на набережной Лимасола в самом популярном и привлекательном, с точки зрения инвестиций, районе острова. Проект обошелся компании в 400 млн евро.

Limassol Del MarФото: Апостроф / Екатерина Шумило

Он будет включать в себя коммерческую площадь с элитными бутиками и ресторанами, а также квартиры и пентхаусы премиум-класса на верхних этажах с видом на море. Стоимость квартир стартует от 1,15 млн евро. Практически все квартиры раскуплены еще на этапе строительства, 10% обладатели этого люксового жилья - украинцы.

В Quality Group, одной из лидирующих компаний, занимающихся вопросами развития недвижимости и инвестиций на Кипре, советуют обратить внимание на возможности в Ларнаке. Кстати, этот город большой друг Одессы, и летом 2019 года мэр Одессы Геннадий Труханов установил вместе с мэром Ларнаки туристический логотип Одессы "Якорь-сердце". В Ларнаке, как и по всему Кипру, запланировано много новых инвестиционных проектов, масштабные реконструкции и расширение сектора туристических услуг.

Реконструкция Marina Port, строительство крупнейшего в регионе торгового центра Metropolis Mall, а также ряд недавних крупных проектов заложили основу для привлечения международных инвестиций. Также Ларнака предлагает инвесторам 7 километров незастроенной первой линии морского побережья.

В Ларнаке активно развивается строительство жилой и коммерческой недвижимости. К примеру, QN Kition - новый проект Quality Group. Этот комплекс состоит из 23 этажей, на которых размещены 50 полностью обслуживаемых апартаментов, торговый центр, центр искусств, бассейн и оздоровительный центр, клубы, рестораны, зеленые террасы.

Безусловно, доходность от недвижимости не гарантирует высокую рентабельность, как, к примеру, от криптовалют, добычи нефти или другого высокодоходного бизнеса. Однако инвестиции в недвижимость - более предсказуемый, материальный актив, который дает возможность стабильно зарабатывать, ну и получать заветное второе гражданство.