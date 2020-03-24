Коронавирус все спишет: как МАУ зарабатывает на украинцах

Авиакомпании по всему миру, несмотря на значительные убытки, которые они несут вследствие ограничения международного авиасообщения из-за пандемии коронавируса, возвращают клиентам деньги за билеты на отмененные рейсы. Однако украинский национальный авиаперевозчик – "Международные авиалинии Украины", находящийся под контролем олигарха Игоря Коломойского, в нынешней сложной ситуации ведет себя в худших традициях отечественного бизнеса.

Миллионы людей по всему миру из-за стремительного распространения коронавируса лишились возможности путешествовать. Сейчас практически все границы перекрыты, а транспортное сообщение, в том числе, авиационное, прекращено. Учитывая, что авиабилеты в основном приобретаются заранее, иногда за много месяцев вперед, возникает вопрос: что делать?

В условиях отмены или ограничения авиасообщения перевозчики действуют по двум схемам (иногда одновременно) – предлагают либо перенести вылет на более поздний срок, в расчете на то, что запреты к тому времени будут сняты, либо - возврат денег.

Один из собеседников "Апострофа" рассказал, что несколько месяцев назад приобрел на всю семью из четырех человек билеты до Стамбула и обратно в Киев. По понятным причинам рейсы, намеченные на конец марта, выполнены не будут. Иностранная компания, у которой были куплены билеты, предложила перенести путешествие на май, на что упомянутая семья согласилась. "Если же и в это время авиасообщение не будет возобновлено, тогда будем искать другие опции. Может, снова перенесем время вылета. Но сейчас об этом рано говорить", - сказал собеседник издания.

"Люфтганза", "Австрийские" или "Турецкие авиалинии" извинились перед пассажирами за возможное увеличение времени ожидания ответа на имейлы или по телефону относительно билетов, а при желании пассажиров без любых пререканий возвращают деньги за неиспользованные билеты. Бюджетные авиалинии более настойчиво предлагают поменять билеты на "электронные деньги", но если пассажир настаивает, то возвращают стоимость неиспользованных билетов. Но, в любом случае, и те, и другие - отвечают на звонки и письма и коммуницируют с пассажирами.

Коронавирус все спишет

Но далеко не все авиакомпании поступают таким образом. Так, один перевозчик, кстати украинский, причем хорошо известный – гордо именующий себя "национальным перевозчиком", всячески старается избежать контактов с клиентами и не возвращать им деньги за билеты на отмененные рейсы – мол, коронавирус все спишет. Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ), а речь, конечно же, о ней, просто отключила все средства коммуникации. "По телефону невозможно дозвониться – пытаюсь всю неделю, на письма, отправленные по электронной почте, не отвечают. На сайте МАУ есть форма для подачи претензии, но оформить ее нереально, так как там - глюк, похоже, сделанный намеренно. В общем, похоже, деньги я потерял в пользу господина Коломойского", - сокрушается еще один собеседник "Апострофа".

На фото: Скан-копия страницы МАУ, где оформляются претензии к компании. Но оформить претензию не возможно, поскольку страница "не видит" номера рейса МАУ и соответственно не регистрирует обращение. Полчаса попыток отправить претензию закончились ничем, сайт так и не принял сообщение.

Впрочем, такие действия МАУ во многом являются визитной карточкой авиакомпании. Далеко ходить не надо – незадолго до закрытия авиасообщения 17 марта, перевозчик взвинтил цены до небес. И без того не низкие, по сравнению с другими авиакомпаниями, тарифы выросли многократно. Так, из Лондона в Киев 15 марта предлагалось улететь почти за 25 тысяч гривен. Но все ли связано только с корона-кризисом? Или собственник решил использовать кризис в своих интересах и списать на кризис собственные проблемы?

В русле традиций

МАУ на протяжении долгого времени оставалась монополистом на украинском рынке авиационных пассажирских перевозок, что позволяло авиакомпании удерживать высокие цены на свои билеты. Все начало меняться с приходом в нашу страну лоукостеров. С одним из них - ирландской Ryanair - вышел скандал, так как национальный авиаперевозчик всячески препятствовал выходу крупнейшего европейского бюджетника на отечественный рынок. В результате, в 2017 году Ryanair так и не начала полеты в Украину, несмотря на полную поддержку со стороны правительства, и смогла это сделать лишь со второй попытки, год спустя.

Для того чтобы выдержать конкуренцию на рынке, МАУ была вынуждена снизить некоторые из своих тарифов, при этом авиакомпания даже подавала в суд на Министерство инфраструктуры, мотивируя это тем, что допуск лоукостера в Украину приводит к тому, что национальный перевозчик несет финансовые потери, вынуждено снижая цены на свои билеты.

Самолет авиакомпании RyanairФото: УНИАН

Кстати, для привлечения клиентов МАУ время от времени предлагает на свои рейсы так называемые лоукост-тарифы. Но и здесь не обходится без скандалов. Когда акция только начиналась, многие восприняли эту новость с энтузиазмом, который, впрочем, достаточно быстро закончился. Есть много свидетельств того, что в полночь, когда акция стартовала, сайт МАУ подозрительным образом завис (официально это объяснялось слишком большим количеством запросов), а когда он, наконец, возобновил работу, билетов по лоукост-цене уже не было. И почему-то тогда никто этому не удивился.

Ничего личного, только бизнес

МАУ терпит убытки и ожидает, что они будут только увеличиваться. Свой ущерб от прекращения авиасообщения из-за коронавируса авиакомпания оценивает в 35% от ожидавшихся ранее доходов за первый квартал 2020 года.

Но перевозчик работал в убыток и в предыдущие годы, когда никакого коронавируса не было. Так, в 2018 году убыток МАУ составил 2,7 миллиарда гривен, что почти в девять раз больше, чем убыток по итогам 2017 года. В 2019 году компания также оставалась убыточной, и, по горькой иронии, собиралась вернуться к прибыльности как раз в 2020 году. Теперь, наверное, не получится – то, что авиакомпании из-за коронавируса пострадают больше других, не говорит разве что ленивый.

Именно для этой цели собственники МАУ при содействии телеканала "1+1", наверно, и организовали полет блогера Антона Гуры в бизнес-классе самолета Киев-Милан-Киев и начали разгонять панику о наличии большого количества пассажиров с симптомами, схожими с симптомами COVID-19 на борту рейса МАУ из Милана в Киев. Позже, после проверки трех пассажиров с симптомами ОРВИ в Александровской больнице в Киеве, наличие COVID-19 не подтвердилось, но паника пошла серьезная.

Разгон паники нужен был только для того, чтобы создать атмосферу необходимости запрета всех авиаполетов – хотя большинство стран Европы просто сократили количество рейсов и ограничили перелеты, а не запретили авиасообщение вообще – как это было сделано украинскими властями. Карта полетов в Европе только подтверждает это. Все продолжают летать – и только Украина, как чумное место…

Подобными неуважительными действиями к своим пассажирам МАУ и собственники компании, возможно, чуточку подправят финансовое положение за счет клиентов – что поделаешь, кризис. Однако от убытков это не спасет, а вот репутацию может добить окончательно. И восстанавливать ее будет, ой, как нелегко – ведь кризис все равно когда-то закончится, и люди снова начнут летать. Вот только на самолетах какой авиакомпании – вопрос.