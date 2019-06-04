"Умная страховка" для авто: как заплатить меньше

Инновации неуклонно захватывают буквально все отрасли жизни. Возникают сервисы и услуги, которые раньше трудно был даже представить, только успевай отслеживать. Например, что вы скажете об "умной страховке", которая учитывает индивидуальный стиль вождения? Теперь каждый автолюбитель имеет шанс уменьшить расходы на страхование, при условии грамотного поведения за рулем: аккуратные водители платят меньше. Как это работает, нам помогает разбираться Первый заместитель председателя правления компании "AXA Cтрахование" Максим Межебицкий.

- В чем главный секрет удешевления страховки для авто?

- Начну с того, что все страховые компании любят клиентов, которые нечасто попадают в аварийные ситуации на дорогах, и, соответственно, приносят компаниям меньше убытков. По статистике, реже попадают в ДТП водители, которые осторожно управляют своими авто, не совершают резкие маневры во время движения, не превышают разрешенную скорость, не используют машины в ночное время, час пик и тому подобное. Почему бы не сделать страхование выгодным для обеих сторон, предложив дополнительные скидки таким водителям? Осуществить это можно с помощью телематического устройства.

- Инновации на службе водителей и страховщиков?

- Сложного здесь ничего нет. Телематическое устройство – специальный прибор, который подключается к автомобилю. Он оснащен акселерометром и гироскопом. Этот прибор подключается к OBD-разъему автомобиля, что позволяет ему считывать показатели вождения с приборов транспортного средства, а именно:

- данные о времени поездок,

- наличие опасных маневров (резких ускорений и торможений),

- среднюю скорость.

Отмечу сразу, предваряя возможные страхи: это устройство не собирает сведения о местонахождении клиентов, не следит за ними, не передает никуда никакие личные данные.

Дальше происходит следующее: показатели вождения, полученные с помощью телематического устройства, в режиме online передаются в единую базу компании Raxel Telematics, где они обрабатываются. С помощью скоринговой системы полученные данные преобразуются в баллы за безопасное вождение, которые предоставляются в страховую компанию и страхователю в мобильном приложении CASCO SMART. "Каско Смарт" – это и название самого страхового продукта.

В зависимости от набранного количества баллов можно получить скидку при оплате последней (четвертой) части страхового платежа, либо вообще не оплачивать четвертый платеж.

Кроме того, в мобильном приложении страхователь получает рекомендации по повышению безопасности вождения, благодаря которым вероятность аварий снижается на 30%.

Данные от телематического устройства поступают сразу после его установки. То есть, уже в первый день использования водитель сможет получить информацию о собственном стиле вождения, пробеге и каждый день анализировать показатели, обращать внимание на то, что может ухудшить рейтинг.

- Нужно ли водителю что-то доплачивать за установку устройства и его использование?

- Нет, и устройство, и приложение CASCO SMART - абсолютно бесплатны. Приложение доступно для скачивания на Apple Store и Google Play.

- Где и когда впервые начали применять телематику?

Массовое применение страховой телематики началось в США еще в прошлом веке. Страховщики США с 1998 года начали предлагать продукты, которые давали (и дают) возможность оплачивать КАСКО за мили, которые проехал автомобиль. С сентября 2014 года в США телематические устройства рекомендуют к установке на все новые автомобили.

В Европе эта технология тоже распространена, но не во всех странах. В июне 2012 года заработал закон Марио Монти (Италия) телематические устройства устанавливаются на все новые автомобили. Их данные принимаются судами в Великобритании и Италии.

Для Украины использование технологий страховой телематики находится на начальном этапе. Первой, и на сегодняшний день единственной страховой компанией, которая запустила страховой продукт с телематикой, является СК "АХА Страхование". Впервые "КАСКО Smart" стартовал в 2016 году, и интерес к нему постоянно растет.

- Существует ли какая-то мировая статистика, говорящая, что с помощью телематики, к примеру, снизилось кол-во ДТП?

- Безусловно, и очень показательная. Например, за 7 лет в Британии количество ДТП, в которых травмированы или погибли люди, снизилась на 16%. А для водителей, чей возраст составляет от 17 до 19 лет, такой показатель составляет уже 35%.Такое уменьшение связывают с тем, что в Британии в 10 раз выросло количество договоров КАСКО с использованием телематики именно среди молодежи. В США, в зависимости от продукта и условий страхования, снижение убыточности составляет от 10% до 61%.

Кроме этого, стоит обратить внимание и на другие показатели, на которые положительно влияет страховая телематика:

- экологический эффект - снижение пробега (пробег является одним из показателей, который влияет на рейтинг водителя) приводит к уменьшению выбросов вредных веществ в атмосферу;

- социальный эффект - уменьшение количества аварий с тяжелыми последствиями, уменьшение времени, проведенного в пробках (в зависимости от того, используется ли автомобиль в часы пик, водитель получает тот или иной балл);

- экономический эффект - кроме указанного выше уменьшения убыточности телематика позволяет быстро реагировать на ДТП и урегулировать страховые случаи, реконструировать ДТП и предотвращать мошенничество.

- На какие автомобили нельзя установить телематику и почему?

- На сегодняшний день большая часть автомобилей оборудованы диагностическим портом, что позволяет подключить телематическое устройство. Исключение составляют некоторые автомобили до 2008 года выпуска (диагностический порт может просто отсутствовать), и автомобили, в которых по разным причинам может быть заблокирован доступ к диагностическому порту – из-за сигнализации, которая блокирует контакт телематического устройства с автомобилем, либо повреждения самого порта. Но это скорее исключения.

- Самое главное: сколько же все-таки можно сэкономить?

- Как только клиент заключает договор "КАСКО Smart", он сразу имеет гарантированную скидку 5% на уплату страхового платежа плюс возможность получения дополнительной скидки при оплате четвертой части страхового взноса (общий размер скидки может достичь 30% от общего платежа).

В течение 1-го года страхования скидка может составлять 30% от общего платежа (5% при заключении договора + 25% при получении более 75 баллов).

При отсутствии убытков в течение 1-го года на второй год страхования скидка может достигать 45% от общего платежа (5% при заключении договора + 25% при получении более 75 баллов + 15% за безубыточность).

При отсутствии убытков в течение 2-х лет страхования скидка на 3-й год может составить 55% от общего платежа (5% при заключении договора + 25% при получении более 75 баллов + 25% за безубыточность).

При отсутствии убытков в течение 3-х лет страхования скидка на 4-й год может составить 60% от общего платежа (5% при заключении договора + 25% при получении более 75 баллов + 30% за безубыточность).

Так что, как видим, ездить аккуратно не только безопасно, но и выгодно!

Детально о продукте смотрите на сайте AXA Страхование.