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Увлажнение и питание: 3 простые маски для лица в домашних условиях

Узнайте популярные рецепты питательных и увлажняющих масок для лица

суббота, 7 сентября 2019, 15:01
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Увлажнение - одна из самых важных процедур в уходе за кожей лица. Поскольку потеря влаги - главная причина преждевременного старения кожи. Поэтому, чтобы продлить молодость, нужно поддерживать естественный водный баланс кожи. И в этом нам поможет увлажняющая маска для лица, сделанная из натуральных продуктов.

Существуют различные виды масок для лица, помогающих увлажнить кожу, к примеру, маска из клубники. А сегодня мы расскажем еще о трех эффективных масках, которые легко сделать в домашних условиях.

Ингредиенты для увлажняющих домашних масок для лица стоит подбирать, ориентируясь на тип кожи. Сухая кожа нуждается в маслах и природных компонентах, поэтому маски должны содержать оливковое, аргановое, кокосовое и другие масла. Чтобы увлажнить жирную кожу лица, можно использовать отвары из трав, ягодные пюре, яичный белок и другие продукты.

Поскольку сухая кожа требует к себе наибольшего внимания, то сегодня мы остановимся на рецептах для данного типа кожи. И расскажем о самых популярных увлажняющих и питательных масках для сухой кожи лица.

Увлажняющая маска для сухой кожи лица с оливковым маслом

Для того, чтобы сделать маску для лица дома, возьмите 2 столовые ложки цветов ромашки (измельченных) и залейте стаканом кипятка. Настаивайте в течение 30 минут. Затем слейте воду, чтобы осталась одна кашица. В полученную смесь добавьте 1 столовую ложку оливкового масла, подогретую до температуры тела и одну чайную ложку сока алоэ. Полученную маску нанесите на лицо, а через 20 минут смойте теплой водой.

Питательная маска для сухой кожи лица с бананом

Для приготовления маски дома вам понадобиться желток одного яйца, 1/3 часть банана, 1 столовая ложка оливкового масла, и чайная ложка сливок. Банан превратите в кашицу и добавьте желток. В полученную смесь влейте подогретое до температуры тела оливковое масло и сливки. Нанесите маску на кожу лица на 20 минут.

Увлажняющая маска для сухой кожи лица с медом и сметаной

В этом рецепте также используется банан. Один спелый банан разомните вилкой, добавьте 2 столовые ложки меда и одну столовую ложку жирной густой сметаны. Хорошо перемешайте и нанесите на лицо. Оставите на 20-30 минут, затем смойте.

И помните, прежде чем наносить маску на лицо, необходимо протестировать ее на предмет аллергии. Для этого полученную смесь нужно нанести на запястье и оставить на 10 минут. Если на коже не произошло никаких изменений - маска для лица вам подходит.

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