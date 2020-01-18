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Что такое гель-лак и что стоит знать перед походом на маникюр - 5 полезных фактов

Вред и польза гель-лака, а также хитрости процедуры

суббота, 18 января 2020, 19:00
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Все большее количество девушек в наше время отдает предпочтение гель-лакам. Один из самых известных брендов, выпускающих такое покрытие - Shellac. Но действительно ли подобные средства являются безопасными? Или все-таки стоит не идти на поводу у моды и не пользоваться подобными продуктами? Обо всем этом мы расскажем в нашем материале.

Для начала расскажем, что же такое гель-лак. Это специальное покрытие, которое закрепляется при помощи ультрафиолетовой лампы и держится гораздо дольше обычного лака. Также удобно то, что не нужно ждать, пока такой лак высохнет, он практически не облазит, не трескается и помогает сделать ногти более крепкими благодаря толстому и твердому слою покрытия.

Вред гель-лака

Во-первых, гель-лак может навредить ногтям, если мастер не соблюдает правила процедуры. Ногтевую пластину перед нанесением средств нужно обрабатывать очень аккуратно, не используя слишком грубые пилочки и не травмируя ноготь.

Во-вторых, при постоянном использовании гель-лаков ногти могут стать более ломкими, тонкими. Также может измениться естественный цвет ногтевой пластины. Это связано с составом лака и плотностью покрытия, которое не позволяет ногтям полноценно "дышать". Поэтому, при носке подобного маникюра, иногда обязательно нужно делать перерыв.

Польза гель-лака

Гель-лак может быть полезен для ваших пальчиков. А все потому, что из-за плотного покрытия ногти меньше подвержены обламыванию и трещинам. Для желающих отрастить длинные ногти такое средство может стать настоящим открытием. Но помните, что очень ломкие ногти нельзя дополнительно нагружать. Если вы хотите, чтобы ваши руки были красивыми, сначала подумайте об их здоровье и выясните, в чем причина слабости ногтевых пластин.

Также благодаря гель-лаку можно реже заниматься маникюром. Хорошо сделанная работа прослужит вам от двух до четырех недель, при условии аккуратного ухода.

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И, конечно же, нельзя не упомянуть об удобстве гель-лаков для педикюра. Ногти на ногах особенно подвержены травмированию, мы часто цепляемся ими за обувь, ударяемся обо что-то и так далее. Все это делает обычный педикюр достаточно хрупким. С гель-лаком эта проблема устраняется, так как он более прочный, и потому сохраняет "товарный" вид гораздо дольше обычного покрытия.

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Раздел: ЛаймКрасота
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