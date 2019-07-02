День спортивного журналиста и именины Марии: какой праздник 2 июля

2 июля 2019 года отмечаются сразу несколько интересных праздников. На эту дату выпадают именины Марии и нескольких других. Чтобы наши читатели были в курсе всех важных событий этого дня, "Апостроф.Лайм" собрал все самые значимые праздники и информацию о них в этом материале.

Международный день спортивного журналиста

Каждый год 2 июля свой профессиональный праздник отмечают спортивные журналисты по всему миру. Это торжество празднуется с 1995 года по инициативе Международной ассоциации спортивной прессы.

Дату празднования выбрали не случайно. Именно в этот день, 2 июля, в 1924 году в Париже была образована Международная ассоциация спортивной прессы (International Sports Press Association), которая на сегодняшний день объединяет почти полторы сотни национальных союзов журналистов.

Традиционно в этот день ассоциации спортивных журналистов проводят торжественные заседания. На них награждаются лучшие представители СМИ в области спорта. Также многие издания в честь праздника проводят специальные спортивные мероприятия и конкурсы.

Родились в этот день

Надежда Пушкина, мать Александра Сергеевча Пушкина, Пьер Карден, французский модельер, Патрис Лумумба, первый премьер-министр независимой Республики Конго, национальный герой, Сами Насери, французский актер алжирского происхождения, Линдси Лохан, американская актриса, певица и модель,

Именины

Мария, Варлаам, Фадей, Ян.

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