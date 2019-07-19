Малиновое варенье: как просто и быстро приготовить любимое лакомство

Что может быть вкуснее домашнего малинового варенья? Оно не только имеет ярко выраженный аромат и насыщенный цвет, а еще и обладает целебными свойства. Как известно, малина помогает при простуде, а также выводит шлаки из организма. Варенье из малины обязательно понравится любителям традиционных сладких заготовок.

Малиновое варенье можно купить в магазине, а можно приготовить самому. Процесс не займет у вас много времени, а волшебный вкус лакомства будет радовать вас всю зиму. The Lime вспомнил классический рецепт, для которого вам потребуются только ягоды малины - 1,2 кг и сахар - 1,4 кг.

Шаг 1: Малину перебрать, но делать это нужно очень аккуратно, так как ягода очень нежная и лишний раз мять и давить ее не нужно.

Шаг 2: Подготовленную малину переложить в кастрюлю и засыпать сахаром. Хорошо перемешать и дать настояться часов 5-6 (можно оставить на ночь).

Шаг 3: Кастрюлю поставить на огонь и варить 5-10 минут, постоянно помешивая.

Шаг 4: Разлить малиновое варенье по стерилизованным банкам и закатать.

Варенье из малины готово! Хранить лакомство следует в прохладном месте. В качестве бонуса мы также предлагаем вам полезный видеорецепт по приготовлению малинового варенья.

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