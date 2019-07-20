Международный день шахмат и именины Павла: какой праздник 20 июля

20 июля 2019 года отмечаются сразу несколько интересных праздников. На эту дату выпадают именины Павла и нескольких других. Чтобы наши читатели были в курсе всех важных событий этого дня, "Апостроф.Лайм" собрал все самые значимые праздники и информацию о них в этом материале.

Международный день шахмат

20 июля шахматисты всего мира отмечают свой личный праздник. Торжество проводится с 1966 года по решению ФИДЕ - Всемирной шахматной федерации (World Chess Federation, FIDE).

Больших празднований в этот день обычно не устраивают. Но во многих городах проводят вручения премий, тематические форумы, фестивали и соревнования. Также различные организации проводят турниры и показательные игры. В Украине этот праздник не особо известен, но вы все равно можете поздравить своих знакомых, которые увлекаются шахматами.

Родились в этот день

Франческо Петрарка, итальянский поэт, глава старшего поколения гуманистов, один из величайших деятелей итальянского Ренессанса, Карлос Сантана, мексикано-американский гитарист-виртуоз, Крис Корнелл, американский рок-музыкант, гитарист, композитор и вокалист, бывший фронтмен группы Soundgarden, Жизель Бюндхен, бразильская супермодель и актриса.

Именины

Александр, Герман, Остап, Павел, Евдокия, Ефросиния.

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