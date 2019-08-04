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День железнодорожника и День Воздушных сил Вооруженных сил Украины: какой праздник 4 августа

Какие праздники отмечают 4 августа

воскресенье, 4 августа 2019, 08:00
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4 августа 2019 года отмечаются сразу несколько интересных праздников. На эту дату выпадают именины Марии и нескольких других. Чтобы наши читатели были в курсе всех важных событий этого дня, "Апостроф.Лайм" собрал все самые значимые праздники и информацию о них в этом материале.

День железнодорожника

4 августа отмечается профессиональный праздник всех работников железной дороги. Каждый год дата празднования смещается, ведь она установлена на первое воскресенье августа.

Традиционно в этот день проводят различные мероприятия, как развлекательные, так и образовательные. Например, устраивают фестивали, фотовыставки, экскурсии и кинопоказы. Вручают премии и награждают лучших работников железных дорог, устраивают профессиональные форумы и проводят лекции.

День Воздушных сил Вооруженных сил Украины

День Воздушных сил Вооруженных сил Украины отмечается ежегодно в первое воскресенье августа по приказу президента нашей страны. Праздник установили 27 июня 2007 года, учитывая важное значение ВВС в обеспечении обороноспособности государства.

Воздушные Силы Украины включают следующие роды авиации: бомбардировочная, штурмовая, истребительная, разведывательная, транспортная. Поэтому в этот праздничный день, 4 августа, принято поздравлять работников всех этих отраслей.

Праздник является официальным, но дополнительного выходного в его честь украинцы не получают. Однако, нередко в честь этой даты проводятся различные мероприятия.

Родились в этот день

Луи Армстронг, выдающийся американский джазовый музыкант, лидер джаз-бэндов, композитор, Клаус Шульце, немецкий композитор и музыкант, один из основоположников электронной музыки, Билли Боб Торнтон, актер, Барак Обама, 44-й президент США.

Именины

Мария, Алексей, Михаил.

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Раздел: ЛаймLifestyle
Теги: праздник

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