Международный день светофора и именины Андрея: какой праздник 5 августа

5 августа 2019 года отмечаются сразу несколько интересных праздников. На эту дату выпадают именины Андрея и нескольких других. Чтобы наши читатели были в курсе всех важных событий этого дня, "Апостроф.Лайм" собрал все самые значимые праздники и информацию о них в этом материале.

Международный день светофора

Мы с вами каждый день сталкиваемся со светофорами в больших городах, в селах, на широких шоссе и маленьких улочках. Но знаете ли вы, что у этого прибора есть свой собственный праздник?

День светофора отмечается 5 августа по всему миру в честь интересного события, произошедшего в 1914 году. Именно тогда в американском городе Кливленде появился первый светофор, оснащенный красным и зеленым фонарями. При переключении света прибор издавал звуковой сигнал.

Интересно, что у него был предшественник - самый первый светофор изобрел британец Джей Найт еще в 19 веке. Но тогда устройство взорвалось и поранило полицейского. К разработке новой более надежной модели приступили только через десятки лет.

Родились в этот день

Ги де Мопассан, французский писатель, Луис Уэйн, английский художник, Борис Гмыря, украинский певец-бас, Джон Хьюстон, американский кинорежиссер, актер, Нил Армстронг, американский астронавт.

Именины

Анна, Аполлон, Виталий, Трофим, Федор, Андрей.

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