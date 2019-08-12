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Международный день молодежи и именины Валентина: какой праздник 12 августа

Какие праздники отмечают 12 августа

понедельник, 12 августа 2019, 08:00
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12 августа 2019 года отмечаются сразу несколько интересных праздников. На эту дату выпадают именины Валентина и нескольких других. Чтобы наши читатели были в курсе всех важных событий этого дня, "Апостроф.Лайм" собрал все самые значимые праздники и информацию о них в этом материале.

Международный день молодежи

Ежегодно 12 августа по всему миру отмечается Международный день молодежи. Праздник был установлен Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 1999 года по предложению Всемирной конференции министров по делам молодежи. Впервые его отметили 12 августа 2000 года.

Целью проведения этого праздника является объединение молодых людей разных стран. Также в этот день принято уделять особое внимание различным проблемам молодежи: трудоустройству, образованию, психологическим травмам и особенностям, поведению в обществе, вопросам сексуального характера, созданию семьи, молодым родителям и так далее.

Родились в этот день

Елена Блаватская, русский философ, религиовед, писательница, путешественница, основатель Теософского общества, Клара Гитлер, мать Адольфа Гитлера, Эрвин Шредингер, австрийский физик, создатель квантовой механики, лауреат Нобелевской премии за разработку теории движения микрочастиц, Джордж Сорос, американский финансист и общественный деятель венгерского происхождения, Франсуа Олланд, французский политический и государственный деятель, первый секретарь Социалистической партии Франции, экс-президент Франции, Кара Делевинь, английская супермодель и киноактриса.

Именины

Анжела, Валентин, Герман, Иван, Лука, Максим, Павел, Ян, Ангелина, Люция, Анатолий.

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Раздел: ЛаймLifestyle
Теги: праздник

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