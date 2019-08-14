Медовый Спас и именины Федора: какой праздник 14 августа

14 августа 2019 года отмечаются сразу несколько интересных праздников. На эту дату выпадают именины Федора и нескольких других. Чтобы наши читатели были в курсе всех важных событий этого дня, "Апостроф.Лайм" собрал все самые значимые праздники и информацию о них в этом материале.

Медовый Спас

14 августа православная церковь отмечает Медовый Спас, также известный как Маковей. Этот праздник знаменует начало августовских Спасов – величайших христианских праздников, любимых в народе. Он установлен в честь Происхождения (вынесения) честных древ Животворящего Креста Господня и знаменует начало Успенского поста. Ежегодно Первый Спас отмечается в середине августа, а именно - 14 числа. Этот день связан с многими традициями и приметами, о которых вы должны знать, чтобы провести праздник правильно.

Второе название этого праздника, которое также можно часто слышать - Маковей. Это название пошло в память о Маккавеях, семи мучениках, которых упоминают в Ветхом Завете. Однако в народе этимологию праздника переосмыслили и связали с маком, который как раз созревает к середине августа. "Апостроф" рассказывает, как праздновать Первый (Медовый) Спас и что принято в этот день освящать в храмах.

Родились в этот день



Сара Брайтман, английская певица, Хэлли Берри, американская киноактриса и модель, Мила Кунис, американская киноактриса украинского происхождения.

Именины

София, Александр, Тимофей, Федор, Дмитрий.

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