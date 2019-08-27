Торт Сметанник на скорую руку: простой рецепт десерта к чаю

Торт Сметанник - один из тех классических десертов, которые отличаются прекрасными вкусовыми качествами, но при этом абсолютной простотой рецептов. Сегодня существует много различных вариантов приготовить этот торт в домашних условиях. Для этого нам понадобятся всего несколько ингредиентов и около часа времени.
Готовый торт непременно порадует своим ароматом и мягкостью, а все благодаря крему-наполнителю, который также легко готовится из натуральных продуктов. Вооружаемся миксером и читаем далее простой рецепт приготовления торта дома.
Рецепт торта Сметанника потребует всего нескольких простых ингредиентов:
- Мука пшеничная (8 ст. ложек)
- Сахар (100 г)
- Сода (1 ч. ложка)
- Сливочное масло (100 г)
- Сгущенное молоко (1 банка)
- Сметана 20% (500 г)
- Какао (1 ст. ложка)
- Яйцо куриное (2 шт)
Для приготовления торта нам потребуется миксер и просторная посудина для замешивания теста. Далее же следуем простым шагам:
Шаг 1: Взбиваем не холодное сливочное масло с яйцами. Постепенно добавляем к ним сгущенное молоко.
Шаг 2: Просеиваем муку, добавляем в посудину. Гасим соду уксусом, добавляем к тесту и тщательно перемешиваем.
Шаг 3: Закончив перемешивать тесто, делим его на две части и в одну из них добавляем какао. Снова тщательно перемешиваем.
Шаг 4: Нагреваем духовку до 180 градусов. Смазываем форму для выпекания маслом и печем два коржа до полной готовности (до появления румяной корочки). Обычно для этого требуется 20 минут выпекания.
Шаг 5: А пока пекутся коржи, приготовим крем для торта: для этого взбиваем сметану с сахаром.
Шаг 6: Готовые коржи разрезаем на 2 части (на два блина). Все коржи торта Сметанника кроме нижнего (основы) проколите в нескольких местах вилкой, так они будут значительно лучше впитывать крем. Далее щедро смазываем все коржи кремом и выкладываем в виде торта. Смазать кремом стоит и его боковые части.
Вот и все. На этом этапе торт Сметанник готов. Ему стоит дать пропитаться кремом, обычно это занимает 1,5-2 часа. Украсить десерт можно по собственному усмотрению, для этого вполне подойдут ягоды, орехи, тертые орехи, шоколад, вафли, фрукты и прочее.
В качестве бонуса смотрите также полезное видео с рецептом приготовления торта Сметанника в домашних условиях.
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