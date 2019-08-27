Торт Сметанник на скорую руку: простой рецепт десерта к чаю

Торт Сметанник - один из тех классических десертов, которые отличаются прекрасными вкусовыми качествами, но при этом абсолютной простотой рецептов. Сегодня существует много различных вариантов приготовить этот торт в домашних условиях. Для этого нам понадобятся всего несколько ингредиентов и около часа времени.

Готовый торт непременно порадует своим ароматом и мягкостью, а все благодаря крему-наполнителю, который также легко готовится из натуральных продуктов. Вооружаемся миксером и читаем далее простой рецепт приготовления торта дома.

Рецепт торта Сметанника потребует всего нескольких простых ингредиентов:

Мука пшеничная (8 ст. ложек)

(8 ст. ложек) Сахар (100 г)

(100 г) Сода (1 ч. ложка)

(1 ч. ложка) Сливочное масло (100 г)

(100 г) Сгущенное молоко (1 банка)

(1 банка) Сметана 20% (500 г)

(500 г) Какао (1 ст. ложка)

(1 ст. ложка) Яйцо куриное (2 шт)

Для приготовления торта нам потребуется миксер и просторная посудина для замешивания теста. Далее же следуем простым шагам:

Шаг 1: Взбиваем не холодное сливочное масло с яйцами. Постепенно добавляем к ним сгущенное молоко.

Шаг 2: Просеиваем муку, добавляем в посудину. Гасим соду уксусом, добавляем к тесту и тщательно перемешиваем.

Шаг 3: Закончив перемешивать тесто, делим его на две части и в одну из них добавляем какао. Снова тщательно перемешиваем.

Шаг 4: Нагреваем духовку до 180 градусов. Смазываем форму для выпекания маслом и печем два коржа до полной готовности (до появления румяной корочки). Обычно для этого требуется 20 минут выпекания.

Шаг 5: А пока пекутся коржи, приготовим крем для торта: для этого взбиваем сметану с сахаром.

Шаг 6: Готовые коржи разрезаем на 2 части (на два блина). Все коржи торта Сметанника кроме нижнего (основы) проколите в нескольких местах вилкой, так они будут значительно лучше впитывать крем. Далее щедро смазываем все коржи кремом и выкладываем в виде торта. Смазать кремом стоит и его боковые части.

Вот и все. На этом этапе торт Сметанник готов. Ему стоит дать пропитаться кремом, обычно это занимает 1,5-2 часа. Украсить десерт можно по собственному усмотрению, для этого вполне подойдут ягоды, орехи, тертые орехи, шоколад, вафли, фрукты и прочее.

В качестве бонуса смотрите также полезное видео с рецептом приготовления торта Сметанника в домашних условиях.

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