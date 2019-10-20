Как приготовить настоящий Красти-бургер: простой пошаговый рецепт

Красти-бургер - любимая еда мультяшного персонажа по имени Губка Боб. В мультсериале он постоянно уплетает это лакомство, вызывая неслабый интерес и зависть у зрителя. Сегодня мы расскажем вам, как повторить рецепт этого культового блюда в домашних условиях.

Итак, для приготовления Красти-бургера нам понадобятся следующие игредиенты: красный лук (4 шт.), булочки для бургеров (4 шт.), сыр твердый (4 кусочка), помидор (1 шт.), листья салата (2 шт.), фарш мясной (400 г), куриные яйца (2 шт), сахар, вода, уксус (на глаз), майонез, кетчуп, соль и перец (по вкусу), масло для жарки.

Шаг 1: Смешать фарш, яйца, соль, перец и мелко нарезанный лук (2 штуки). Оставить все немного настояться.

Шаг 2: Две луковицы нарезать кольцами. Смешать в миске воду, немного уксуса (около 4 чайных ложек на 200 грамм воды), 2 столовые ложки сахара и несколько щепоток соли. Все тщательно перемешать, положить луковые кольца мариноваться.

Шаг 3: Возвращаемся к фаршу и лепим из него 4 котлеты. Они должны быть плоскими и по размеру подходить под булочки. Обжариваем их с двух сторон до готовности.

Шаг 4: Нарезаем помидоры кольцами, листья салата промываем и обсушиваем.

Шаг 5: Смешиваем майонез и кетчуп, чтобы приготовить фирменный соус.

Шаг 6: Складываем Красти-бургер: разрезаем булочки, на нижнюю половину намазываем соус, сверху кладем половину листа салата, затем котлету, маринованый лук, сыр, помидор, добавляем чайную ложку соуса, накрываем второй половиной булочки. Готовый бургер следует немного придавить, чтобы он не был слишком высоким.

Читайте также на The Lime не менее простой рецепт аппетитного торта из кабачков с помидорами под сыром.

Узнайте также, как приготовить легкий суп с фрикадельками и зеленью. Публикуем простой пошаговый рецепт на первое.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.