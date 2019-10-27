Эклеры со сгущенкой и кремом: простой рецепт десерта к чаю

Эклеры - одно только это слово вызывает аппетит. Многим кажется, что приготовление таких пирожных занимает много времени, а сам процесс очень сложный и не под силу человеку, далекому от мира кулинарии. Но на самом деле это совсем не так.

Приготовить эклеры своими руками может абсолютно каждый. Важно только четко соблюдать пропорции и технологию, которую мы описываем ниже.

Итак, для приготовления эклеров нам понадобятся следующие ингредиенты: молоко (125 г), вода (125 г), сливочное масло (100 г), сахар (0.5 ч. л.), мука (150 г), соль (щепотка), яйца (4-5, зависимо от крупности). Для крема: вареная сгущенка (1 банка), обычная сгущенка (2-3 ст. л.), сливочное масло (200 г), коньяк (1-2 ст. л.).

Шаг 1: В кастрюле смешать молоко, воду и сливочное масло. Довести до кипения и варить на медленном огне 5-10 минут.

Шаг 2: Выключить плиту и засыпать в кастрюлю муку, хорошенько размешать. Должно получиться густое тесто, не сильно прилипающее к стенкам.

Шаг 3: Перекладываем тесто в новую емкость, чтобы оно остыло. Добавляем к нему яйца по одной штучке, постоянно перемешивая блендером или миксером. Тесто должно получиться глянцевым, без комочков и напоминать густую сметану.

Шаг 4: Кладем тесто в кондитерский мешок (его можно сделать из обычного кулька, достаточно просто отрезать у пакета один из уголков). Выдавливаем тесто полосками или круглыми лепешками на застеленный пергаментом противень. Отправляем в духовку на 10 минут при температуре 200 градусов. Затем уменьшаем температуру до 175 и оставляем будущие пирожные еще на 10 минут.

Шаг 5. Достаем эклеры из духовки и ждем их полного остывания.

Шаг 6: Ингредиенты для крема смешиваем блендером или миксером. Важно, чтобы все они были комнатной температуры.

Шаг 7: Надрезаем эклеры сбоку и начиняем кремом. Посыпаем сверху сахарной пудрой и подаем к столу.

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