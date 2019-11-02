Печеночный паштет по-домашнему - пошаговый рецепт

Эта закуска знакома многим с самого детства. Паштеты стали неотъемлемой частью украинской кухни достаточно давно, хотя изначально пришли к нам из стран Европы. Можно ли приготовить вкусный паштет самостоятельно? Конечно! Нужно только соблюдать технологию, о которой мы расскажем в этом материале.

Итак, для приготовления паштета нам понадобятся следующие ингредиенты: печень (500 г), морковь (2 шт.), лук репчатый (1 шт.), масло сливочное (100 г), небольшой кусочек сала, масло растительное для жарки, соль, перец (по вкусу).

Шаг 1: Печень тщательно помыть, почистить и нарезать на небольшие кусочки.

Шаг 2: Обжарить печень на растительном масле, пока она не покроется легкой корочкой.

Шаг 3: Почистить и нарезать на мелкие кусочки лук и морковь.

Шаг 4: Добавить в теплую сковороду к печени сало, это придаст паштету мягкости.

Шаг 5: Всыпать туда же нарезанные овощи, добавить соль и перец и тушить до готовности (пока печень не проготовится изнутри).

Шаг 6: Теперь будущий паштет нужно измельчить в блендере или пропустить через мясорубку.

Шаг 7: Подавать блюдо на стол можно как в вафельных корзинках, так и с тостами или свежими булочками.

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