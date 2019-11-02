RU  UA

Лайм

Печеночный паштет по-домашнему - пошаговый рецепт

Как приготовить вкусную закуску

суббота, 2 ноября 2019, 07:08
читати статтю українською

Эта закуска знакома многим с самого детства. Паштеты стали неотъемлемой частью украинской кухни достаточно давно, хотя изначально пришли к нам из стран Европы. Можно ли приготовить вкусный паштет самостоятельно? Конечно! Нужно только соблюдать технологию, о которой мы расскажем в этом материале.

Итак, для приготовления паштета нам понадобятся следующие ингредиенты: печень (500 г), морковь (2 шт.), лук репчатый (1 шт.), масло сливочное (100 г), небольшой кусочек сала, масло растительное для жарки, соль, перец (по вкусу).

Шаг 1: Печень тщательно помыть, почистить и нарезать на небольшие кусочки.

Шаг 2: Обжарить печень на растительном масле, пока она не покроется легкой корочкой.

Шаг 3: Почистить и нарезать на мелкие кусочки лук и морковь.

Шаг 4: Добавить в теплую сковороду к печени сало, это придаст паштету мягкости.

Шаг 5: Всыпать туда же нарезанные овощи, добавить соль и перец и тушить до готовности (пока печень не проготовится изнутри).

Шаг 6: Теперь будущий паштет нужно измельчить в блендере или пропустить через мясорубку.

Шаг 7: Подавать блюдо на стол можно как в вафельных корзинках, так и с тостами или свежими булочками.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Как сделать Instagram черным: простая инструкция для пользователя

Изменить привычный вид соцсети можно в несколько кликов

Мужчину в детстве ударили по голове и он перестал взрослеть: сегодня ему 34, но в это трудно поверить

Чжу Шэнкаю из города Сяньтао (Китай) сегодня 34 года, при этом выглядит мужчина как ребенок 12-14 лет

Кокован, или курица в вине с грибами: простой рецепт и хорошая идея для ужина

Как приготовить изысканное блюдо и удивить гостей

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Дэнни Трехо

Я рисковал провести остаток жизни за решеткой. Тогда я заключил сделку с Богом - Дэнни Трехо

Роуз Макгоуэн

В Украине со мной очень человечны, и я ценю это - звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн

Эктор Хименес-Браво

"Украина открыта для бизнеса" - я очень смеялся, когда увидел эту рекламу - Эктор Хименес-Браво

Джамала

Не хочу, чтобы кто-то спекулировал на истории моей семьи, моего народа
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: