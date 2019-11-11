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Университет предложил студентам полежать в могиле, чтобы справиться со стрессом от экзаменов

Мрачное местечко для медитаций пользуется у учащихся огромным спросом

понедельник, 11 ноября 2019, 17:41
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В голландском Университете Радбауд придумали необычный способ помочь студентам справиться со стрессом от экзаменов и задуматься о вечном. Издание Mirror пишет, что за университетской часовней вырыли открытую могилу для медитации, и учащиеся действительно стремятся в нее попасть.

Внутри могилы есть коврик, подушка и покрывало с надписью "Оставайся странным". По словам студентов, проект настолько популярен, что для досрочного захоронения им приходится записываться в лист ожидания.

"Я и мой сосед планировали отправиться туда неделю назад, но обнаружили, что есть лист ожидания, чтобы действительно попасть в могилу, - рассказал Студент Шон Маклафлин. - Я пока не записался, но планирую подойти и сделать это в ближайшее время".

Основателем проекта стал сотрудник часов Джон Хаккинг. По его словам, "могилу очищения" он вырыл для того, чтобы учащиеся еще больше ценили свое время на этой земле.

"Конец жизни, смерть - это табу, сложное для студентов ... о смерти очень трудно говорить, особенно когда тебе 18, 19, 20 лет", - объяснил он.

Чтобы популяризировать "могилу очищения", Хаккинг развесил в кампусе плакаты с надписью "memento mori" (в переводе с латыни - помни о смерти). Местечко можно забронировать на время от 30 минут до трех часов.

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