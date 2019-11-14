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Шоколадный торт Птичье молоко: как приготовить вкусный десерт к празднику

Простой и вкусный рецепт оригинального угощения

четверг, 14 ноября 2019, 07:00
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Ждете гостей и хотите их удивить? Или думаете побаловать чем-то вкусненьким своих близких? Или вы просто любите сладости и хотите приготовить что-то интересное и вкусное своими руками? Тогда этот рецепт идеально вам подойдет.

Для приготовления торта Птичье молоко понадобятся следующие ингредиенты: желтки (6 шт.), мука (1 ст. л.), крахмал (1 ст. л.), какао (1 ст. л.), сахар (3 ст. л.), растительное масло (2 ст. л.), разрыхлитель (1 ч. л.). Для суфле: белки (6 шт.), желатин (20 г), сахар (6 ст. л.), сливочное масло (200 г), сгущенное молоко (200 г), вода (100 мл), темный шоколад (150 г).

Шаг 1: Для начала нужно разделить желтки и белки.

Шаг 2: Желтки взбить с сахаром до получения однородной светлой массы.

Шаг 3: Добавить муку, какао, разрыхлитель и крахмал и растительное масло. Все ингредиенты добавлять постепенно, постоянно перемешивая, чтобы не было комков. Взбить тесто миксером.

Шаг 4: Вылить тесто в форму для запекания, выпекать 10-15 минут при температуре 180 градусов.

Шаг 5: Готовый корж достать из духовки и остудить в форме.

Шаг 6: Желатин залить холодной водой и оставить набухать.

Шаг 7: Сливочное масло взбить миксером около 5 минут. Добавить сгущенку и взбить еще пару минут.

Шаг 8: В желатин добавить 3 столовых ложки сахара и поставить на плиту. Греть на плите до момента полного растворения сахара и желатина.

Шаг 9: Белки взбить в пену, добавить оставшийся сахар и продолжить взбивать до образования крепких пиков.

Шаг 10: Добавить к белкам желатин, затем влить туда же масло со сгущенкой, взбить все миксером до однородности.

Шаг 11: Залить начинкой корж в форме и отправить в холодильник до полного застывания.

Шаг 12: Готовый торт аккуратно вынуть из формы, посыпать тертым шоколадом и подавать к столу.

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