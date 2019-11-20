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Хирурги удалили килограммы вазелина из бицепсов российского горе-культуриста

23-летний Кирилл Терешин колол в мышцы вазелиновое масло, чтобы они казались больше

среда, 20 ноября 2019, 16:30
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23-летний российский культурист прославился на весь мир, когда едва не погиб после инъекций синтола (токсичного вазелинового масла) в бицепсы. Историю Кирилла Терешина, получившего прозвище "Руки-базуки" и "Попай" за непропорционально большие мышцы, рассказало издание New York Post.

Хирурги сделали Терешину операцию по удалению синтола вместе с мертвой мышечной тканью. Вещество в его огромных 60-сантиметровых бицепсах весило почти 1,5 кг, вызывая боль и лихорадку. Врачи говорят, что гигантские конечности могли в конечном итоге потребовать ампутации или привести к смерти пациента.

Операция Терешина прошла успешно, но хирурги сообщают, что ему предстоит пройти еще как минимум три: в руках горе-культуриста осталось на 75% больше вазелинового масла, чем им удалось извлечь в первый раз. По оценкам, парень ввел около 3 литров вещества в каждую руку. Синтол заполнил мышцы, потому извлеченные из рук комки представляли собой массу рубцовой ткани с фрагментами мышц.

"Он насыщал мышечные ткани, блокировал кровоток, - цитирует New York Post хирургов. - В результате ткань умирает и заменяется рубцом, таким же жестким, как дерево. Синтол мог нанести ущерб всему, его почкам, в частности. Но пациент оказался счастливчиком".

Врачи говорят, что подобные модификации тела в России не являются редкостью.

"Мы видели, как вазелин впрыскивали в грудь, ягодицы и другие части женского тела. Это чрезвычайно опасно", - предупредили они.

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Раздел: ЛаймLifestyle
Теги: здоровье

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