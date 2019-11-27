Классический бигус с курицей и капустой: вкусный рецепт для сытного стола

Бигус - традиционное польское блюдо, которое давно стало популярным в нашей стране. Основная прелесть его в том, что оно может быть как закуской, так и полноценным самостоятельным обедом. В этом материале мы расскажем вам о самом простом и вкусном рецепте бигуса.

Итак, для приготовления классического бигуса нам понадобятся следующие продукты: капуста (600 г), куриное филе (500 г), колбаса или копченое мясо (200 г), квашеная капуста (400 г), чернослив (60 г), вода (150 мл), морковь (1 шт.), томатная паста (1 ст. л.), тмин (0.5 ст. л.), растительное масло (2-3 ст. л.), соль (по вкусу).

Шаг 1: Курицу нужно нарезать небольшими кубиками и обжарить в глубокой сковороде или кастрюле на среднем огне минут 10, немного посолить.

Шаг 2: Добавить на сковороду нарезанную небольшими кусочками колбасу и натертую морковь. Все ингредиенты нужно постоянно помешивать.

Шаг 3: Через 2-3 минуты добавляем томатную пасту, смешанную с водой, тмин, перец и другие специи на ваш вкус.

Шаг 4: Свежую капусту помыть и нашинковать, смешать с квашеной. Добавить всю капусту к остальным ингредиентам на сковороде.

Шаг 5: Тщательно перемешиваем все ингредиенты, накрываем крышкой и оставляем тушиться на маленьком огне 30 минут.

Шаг 6: Перемешивает бигус, добавляем мелко нарезанный чернослив и оставляем на плите еще на 10 минут.

Шаг 7: Подавать блюдо нужно горячим, со свежим хлебом, сметаной или другим соусом на ваш вкус.

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