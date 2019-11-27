RU  UA

Лайм

Классический бигус с курицей и капустой: вкусный рецепт для сытного стола

Оригинальное блюдо для всей семьи

среда, 27 ноября 2019, 07:00
читати статтю українською

Бигус - традиционное польское блюдо, которое давно стало популярным в нашей стране. Основная прелесть его в том, что оно может быть как закуской, так и полноценным самостоятельным обедом. В этом материале мы расскажем вам о самом простом и вкусном рецепте бигуса.

Итак, для приготовления классического бигуса нам понадобятся следующие продукты: капуста (600 г), куриное филе (500 г), колбаса или копченое мясо (200 г), квашеная капуста (400 г), чернослив (60 г), вода (150 мл), морковь (1 шт.), томатная паста (1 ст. л.), тмин (0.5 ст. л.), растительное масло (2-3 ст. л.), соль (по вкусу).

Шаг 1: Курицу нужно нарезать небольшими кубиками и обжарить в глубокой сковороде или кастрюле на среднем огне минут 10, немного посолить.

Шаг 2: Добавить на сковороду нарезанную небольшими кусочками колбасу и натертую морковь. Все ингредиенты нужно постоянно помешивать.

Шаг 3: Через 2-3 минуты добавляем томатную пасту, смешанную с водой, тмин, перец и другие специи на ваш вкус.

Шаг 4: Свежую капусту помыть и нашинковать, смешать с квашеной. Добавить всю капусту к остальным ингредиентам на сковороде.

Шаг 5: Тщательно перемешиваем все ингредиенты, накрываем крышкой и оставляем тушиться на маленьком огне 30 минут.

Шаг 6: Перемешивает бигус, добавляем мелко нарезанный чернослив и оставляем на плите еще на 10 минут.

Шаг 7: Подавать блюдо нужно горячим, со свежим хлебом, сметаной или другим соусом на ваш вкус.

Самые сочные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Покупатели бойкотировали магазин, куда перестали пускать милого кота: фото

Смешные новости о животных. Кота по кличке Тыква перестали пускать в магазин, и фанаты устроили бойкот

Легкий и сытный завтрак за 15 минут: 3 полезных рецепта для рабочего дня

Что полезного и простого съесть утром

Черная пятница-2019: где в Украине ожидаются самые большие скидки

Где искать самые выгодные акции

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Виктория Булитко

Нам не дадут первое место - Виктория Булитко о финале "Танців з зірками"

Lera Lynn

Lera Lynn впервые спела в Украине. Мы поговорили о жизни, вредных привычках и "Настоящем детективе"

Дэнни Трехо

Я рисковал провести остаток жизни за решеткой. Тогда я заключил сделку с Богом - Дэнни Трехо

Роуз Макгоуэн

В Украине со мной очень человечны, и я ценю это - звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: