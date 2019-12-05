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Секреты дрожжевого хлеба: кому диетологи советуют от него отказаться

Чем вредны дрожжи и можно ли вам их употреблять?

четверг, 5 декабря 2019, 19:00
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О пользе дрожжевого хлеба ходят настоящие легенды. Но правда в том, что далеко не всем можно употреблять в пищу этот продукт. Чем же полезен такой хлеб, почему его так часто советуют добавить в рацион, и почему некоторым людям он просто противопоказан? Мы узнали ответы на все эти вопросы и готовы поделиться с вами.

Польза дрожжевого хлеба

В первую очередь, нужно понимать, что пользу несет только натуральный дрожжевой хлеб. В нем содержится множество полезных витаминов и микроэлементов. Но такой хлеб не продается в обычных магазинах, ведь он очень быстро портится, и выкладывать его на прилавки просто не выгодно.

Однако, если вы печете хлеб сами или покупаете его в специальной пекарне, можете быть спокойны. Дрожжевой хлеб - отличный источник энергии, поэтому лучше всего употреблять его на завтрак.

Кому нельзя дрожжевой хлеб

Не рекомендуется такой продукт худеющим, диабетикам и людям, склонным к ожирению. Также не стоит употреблять подобный вид хлеба тем, у кого имеются проблемы с серцдем и сосудами.

Ну а категорически нельзя его есть тем, кто страдаеи от различных желудочных и кишечных заболеваний. Обусловлен такой запрет большим содержанием дрожжей, которые провоцируют процесс брожения и могут вызвать различные нарушения пищеварительного тракта.

Почему дрожжевой хлеб может быть вредным

Диетологи утверждают, что такой хлеб хуже переваривается. Также в наше время редко можно встретить пекарни, где продукты готовятся только из натуральных ингредиентов. Так как дрожжевой хлеб является скоропортящимся, в него часто добавляют различные консерванты, разрыхлители и стабилизаторы.

Также это очень калорийный продукт, поэтому он может привести не только к лишним килограммам, но и к проблемам с пищеварением. Но важно понимать, что такие побочные эффекты возможны только при употреблении хлеба в больших количествах.

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